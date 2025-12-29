Польща направила $87 млн на організацію виробництва систем ППО - Міноборони

Фонд капітальних інвестицій Польщі виділив Тарнувському механічному заводу 310 млн злотих (близько $87 млн) на організацію виробництва систем протиповітряної оборони, повідомила в понеділок пресслужба польського Міноборони.

"Тарнувський механічний завод стає виробником не тільки комплектуючих, але і систем протиповітряної оборони в зборі - зенітних, протиракетних і протибезпілотних", - заявив міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, якого цитує пресслужба відомства.

Він додав, що підприємство вироблятиме системи ППО не тільки для потреб Війська Польського, але й для союзників по НАТО.

"Проєкт передбачає вливання в компанію 310 млн злотих за рахунок збільшення статутного капіталу. Ці кошти будуть спрямовані, зокрема, на дослідження, інфраструктуру та оснащення. Цього року компанія отримає близько 200 млн злотих, а на початку наступного року - понад 100 млн", - повідомив Косіняк-Камиш.

За словами глави польського Міноборони, інвестиції включають будівництво нового виробничого цеху площею близько 8 тис. кв м і придбання приблизно 200 верстатів.