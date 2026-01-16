Інтерфакс-Україна
08:51 16.01.2026

ППО знешкодила 53 із 76 безпілотників, зафіксоване влучання 19 ударних БпЛА на 9 локаціях – Повітряні сили

Фото: Ґвара

Сили оборони України знешкодили 53 російських безпілотників із 76, зафіксоване влучання 19 БпЛА на 9 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 8:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БпЛА", -- йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Всього ж противник атакував 76 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, близько 50 із них – Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

