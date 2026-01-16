СБУ виявила понад $300 тис. під час обшуків в очільниці однієї з районних ВЛК на Дніпропетровщині

Фото: СБУ

Служба безпеки під час обшуків виявила у голови військово-лікарської комісії (ВЛК) при ТЦК на Дніпропетровщині понад $300 тис.

"Як встановило розслідування, посадовиця є однією з організаторів оборудки. За матеріалами справи, в обмін на хабарі вона разом із спільниками готувала військовозобов’язаним фіктивні меддовідки, які допомагали їм уникнути призову", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у п’ятницю.

Вартість таких "послуг" стартувала від $2,5 тис. Для пошуку клієнтів та оновлення їхніх військово-облікових документів був залучений співробітник ТЦК, який діяв разом із 58-річним мешканцем регіону.

Співробітники СБУ задокументували понад 20 фактів передачі хабарів організаторам злочинної схеми.

Наразі очільниці місцевої ВЛК та одному зі спільників повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і зловживання впливом, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.