У Харківській області відключення світла можуть збільшитися до 6-8 годин

У Харківській області безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків російських ударів по одному з об’єктів критичної енергетичної інфраструктури, завданих напередодні, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"У разі ускладнення ситуації з теплопостачанням може бути запроваджено надзвичайний стан в енергосистемі області та скориговано комендантську годину — щоб люди могли дістатися Пунктів незламності й пунктів обігріву. Наразі комендантська година в області без змін", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, наразі в області діють графіки аварійних відключень світла - переважно не довше, ніж на три-чотири години.

"Наразі прогнозуємо відключення до шести-восьми годин – намагатимемося проводити їх у денний час, щоб люди мали світло ввечері після роботи", - зазначив Синєгубов.

Він додав, що у разі необхідності, заклади освіти буде переведено на дистанційне навчання або буде прийнято рішення щодо продовження канікул.

Уся критична інфраструктура (зокрема, лікарні, школи, де триває навчання та на базі яких працюють Пункти незламності й обігріву) не відключається від електропостачання.