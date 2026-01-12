Інтерфакс-Україна
Події
18:36 12.01.2026

Правий берег Києва, за винятком Печерського та Голосіївського районів, переходить на погодинні графіки замість екстрених – YASNO

1 хв читати
Правий берег Києва, за винятком Печерського та Голосіївського районів, переходить на погодинні графіки замість екстрених – YASNO

Правий берег Києва, окрім Печерського та Голосіївського районів, переходить на погодинні графіки відключень електроенергії замість аварійних, повідомив гендиректор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.

"На правому березі Києва, окрім Печерського та Голосіївського районів, починають діяти графіки. Лівий берег, Печерськ і Голосієво все так само в екстрених", – написав Коваленко у Facebook.

За його словами, енергетики роблять все можливе, щоб покращити ситуацію.

Як повідомлялося, в усьому Києві приблизно після 12:00 понеділка були запроваджені графіки аварійних відключень е/е. До цього, за даними ДТЕК, вони після атаки 9 січня діяли на Лівому березі, в частинах Печерського та Голосіївського районів столиці.

Теги: #київ #відключення_світла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:04 12.01.2026
Торговельні мережі Novus і "Аврора" в Києві продовжують роботу

Торговельні мережі Novus і "Аврора" в Києві продовжують роботу

18:47 12.01.2026
"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

17:20 12.01.2026
Без тепла у Києві майже 800 будинків - Кличко

Без тепла у Києві майже 800 будинків - Кличко

15:40 12.01.2026
До 17 січня у Києві та області очікується зимова погода - Укргідрометцентр

До 17 січня у Києві та області очікується зимова погода - Укргідрометцентр

14:02 12.01.2026
Аварійні відключення світла діють по всьому Києву – ДТЕК

Аварійні відключення світла діють по всьому Києву – ДТЕК

12:23 12.01.2026
Свириденко про енергетику: найскладніша ситуація залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області

Свириденко про енергетику: найскладніша ситуація залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області

11:25 12.01.2026
Глава МЗС Норвегії прибув до Києва

Глава МЗС Норвегії прибув до Києва

09:37 12.01.2026
Школяр напав на вчительку та учня з ножем у Києві, їм надається меддопомога – поліція

Школяр напав на вчительку та учня з ножем у Києві, їм надається меддопомога – поліція

08:24 12.01.2026
У Києві в Солом’янському районі внаслідок удару БпЛА виникли пожежі – мер

У Києві в Солом’янському районі внаслідок удару БпЛА виникли пожежі – мер

18:26 11.01.2026
У Києві внаслідок пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини, дев’ять мешканців евакуйовано - ДСНС

У Києві внаслідок пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини, дев’ять мешканців евакуйовано - ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Росія атакувала танкер під завантаження олією та судно з кукурудзою

Зеленський доручив Свириденко, Качці і Соболеву забезпечити супровід та експертизу економічних аспектів майбутніх угод між Україною та США

Зеленський доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від США

Січень буде морозним, у лютому потеплішає, небезпеки для озимих немає - Укргідрометцентр

Комітет нацбезпеки не підтримав включення до порядку денного сесії Ради звільнення голови СБУ Малюка – нардеп Фріз

ОСТАННЄ

Росія атакувала танкер під завантаження олією та судно з кукурудзою

Поліція інформуватиме киян про повітряні тривоги під час відключень електроенергії

Доступ до всіх реєстрів Мін’юсту відновлено

2025 рік забрав найбільшу кількість життів цивільних осіб в Україні з 2022 року - Місія ООН з прав людини

Станом на листопад 2025р. тимчасовий захист в ЄС отримали 4,33 млн біженців з України – Євростат

Свириденко обговорила з міністром закордонних справ Норвегії підготовку до "енергетичного Рамштайну"

МЗС Литви викликало представника Росії для протесту через атаку на Україну балістичною ракетою "Орєшнік"

На Кіпрі поліція була залучена до розслідування смерті дипломата РФ та зникнення ексСЕО "Уралкалію" – ЗМІ

Глава МЗС Ірану перебуває в контакті з Віткоффом для обговорення ситуації в країні - ЗМІ

Стартував прийом анкет у другу когорту програми REDpreneur Women

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА