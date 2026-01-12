Правий берег Києва, за винятком Печерського та Голосіївського районів, переходить на погодинні графіки замість екстрених – YASNO

Правий берег Києва, окрім Печерського та Голосіївського районів, переходить на погодинні графіки відключень електроенергії замість аварійних, повідомив гендиректор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.

"На правому березі Києва, окрім Печерського та Голосіївського районів, починають діяти графіки. Лівий берег, Печерськ і Голосієво все так само в екстрених", – написав Коваленко у Facebook.

За його словами, енергетики роблять все можливе, щоб покращити ситуацію.

Як повідомлялося, в усьому Києві приблизно після 12:00 понеділка були запроваджені графіки аварійних відключень е/е. До цього, за даними ДТЕК, вони після атаки 9 січня діяли на Лівому березі, в частинах Печерського та Голосіївського районів столиці.