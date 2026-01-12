Інтерфакс-Україна
Події
19:53 12.01.2026

Рух окремих трамваїв та тролейбусів 13 січня продублюють автобуси

1 хв читати
У Києві у вівторок, 13 січня, рух окремих трамваїв та тролейбусів продовжать дублювати автобуси, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП "Київпастранс".

"Завтра, 13 січня, для забезпечення транспортного сполучення, рух окремих трамваїв та тролейбусів на лівому та правому берегах столиці продовжать дублювати автобуси. ", - йдеться у дописі КМДА на офіційному сайті у понеділок.

Відповідні схеми маршрутів розміщені на сайті КМДА.

 

 

Теги: #київ #трамваї #тролейбуси

