Рух окремих трамваїв та тролейбусів 13 січня продублюють автобуси

У Києві у вівторок, 13 січня, рух окремих трамваїв та тролейбусів продовжать дублювати автобуси, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП "Київпастранс".

"Завтра, 13 січня, для забезпечення транспортного сполучення, рух окремих трамваїв та тролейбусів на лівому та правому берегах столиці продовжать дублювати автобуси. ", - йдеться у дописі КМДА на офіційному сайті у понеділок.

Відповідні схеми маршрутів розміщені на сайті КМДА.