Голова Ради прокурорів назвав критику добору в комісію САП тиском на Генпрокурора

Голова Ради прокурорів Руслан Романов назвав критику добору в комісію Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), пов’язану з призначенням адвоката Олексія Шевчука членом Конкурсної комісії для відбору керівництва САП тиском на Генпрокурора.

"Викликає занепокоєння те, що окремі медіа ресурси маніпулюють ситуацією навколо формування складу Конкурсної. Вважаю це деякою мірою є тиском на Генпрокурора, який своєчасно визначив трьох членів Конкурсної комісії. Генпрокурор визначив адвоката Шевчука членом Конкурсної комісії, оскільки він залишився єдиним кандидатом, який у визначений термін подав свої документи", - сказав Романов в інтерв’ю "Судово-юридичній газеті".

Він підкреслив, що "процедура відбору до Конкурсної комісії є абсолютно прозорою".

"Легко критикувати зі сторони не вдаючись у вимоги законодавства та не розуміючи всю суть процедури відбору до складу Конкурсної комісії".

Голова Ради прокурорів зазначив, що процедура добору була максимально публічною, проте громадські активісти та юристи не виявили належного інтересу до участі в конкурсі.

"У зв’язку з цим виникає питання, а чи не бояться вони брати на себе відповідальність та при цьому декларувати свій майновий стан, як це передбачено законом "Про запобігання корупції"", - сказав він, наголосивши, що закон не передбачає механізму відкликання члена комісії через медійний резонанс, а лише за чітко визначеними підставами, такими як особиста заява чи стан здоров’я.

Як повідомлялося, після призначення Шевчука до складу Конкурсної комісії, яка здійснюватиме відбір кандидатів на вакантні адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

представники низки громадських організацій почали вимагати від генерального прокурора Руслана Кравченка скасувати наказ про включення адвоката Шевчука до складу Конкурсної комісії. При цьому Рада прокурорів обґрунтовує призначення членом Конкурсної комісії Шевчука як єдиного кандидата з числа осіб, які брали участь у відборі та відповідали вимогам закону після того, як один із трьох учасників відмовився від роботи у конкурсній комісії.

Після призначення Шевчука членом конкурсної комісії, яка має здійснювати добір заступника керівника САП, він заявив про "хвилю інформаційних атак, бруду та провокацій" в його бік з боку низки активістів, що пов'язав з тим, що він був адвокатом Іллі Киви у період, коли той обіймав посаду начальника департаменту МВС та відповідав за протидію обігу наркотичних речовин. Шевчук також повідомив, що 7 березня мобілізувався і працює для армії та фронту як військовослужбовець.