Інтерфакс-Україна
Події
16:42 19.01.2026

Конкурсна комісія з відбору очільника АРМА продовжила термін подачі документів до 9 лютого через малу кількість заявок

Конкурсна комісія з відбору очільника АРМА продовжила термін подачі документів до 9 лютого через малу кількість заявок

Конкурсна комісія з відбору на посаду голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) в понеділок погодила продовження терміну подачі документів на три тижні - замість 19 січня до 9 лютого 2026 року включно.

Згідно з прямою трансляцією засідання, всі шість членів комісії проголосували "за".

"З останній даних, отриманих станом на понеділок, 19 січня, подалося 13 кандидатів. На жаль, це не та кількість, яку ми як комісія хотіли б бачити, щоб забезпечити, на нашу думку, максимально конкурентний професійний відбір і обрання найкращого кандидата на цю посаду", - пояснила під час засідання голова комісії Катерина Риженко, пояснюючи пропозицію продовжити термін подання заявок.

Як повідомлялося, 30 липня 2025 року уряд звільнив голову АРМА Олену Думу з посади. Того ж дня набрав чинності новий закон, яким розпочато фактичну реформу агентства.

Вже 25 вересня уряд визначив членів конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду голови органу за участю іноземних представників. До неї увійшли: керівник відділу з розслідувань економічних злочинів прокуратури м.Вупперталя, Федеративна Республіка Німеччина, експерт Німецького фонду міжнародного правового співробітництва Вольф-Тільман Баумерт; голова правління АТ "Прозорро.Продажі" Сергій Бут; учений секретар Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН Анжеліка Крусян; головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем державотворення та правозастосування навчально-наукового інституту права та психології НАВС Валентина Лук’янець-Шахова; заступник виконавчого директора з юридичних питань громадської організації "Трансперенсі інтернешнл Україна" Катерина Риженко; прокурор (Португальська Республіка), міжнародний експерт у сфері фінзлочинів, корупції, відмивання коштів і повернення активів, старший спеціаліст з питань повернення активів (політика) в Базельському інституті врядування (ICAR) Ріта Сімоес.

