АРМА назвала ажіотаж навколо пошуку керуючого IDS Ukraine дискредитацією і роз`яснило умови тендеру

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у рамках реалізації судових рішень щодо управління активами групи IDS Ukraine надало роз`яснення про перебіг відбору керуючого, водночас вважає появу публічних заяв і матеріалів від потенційних учасників конкурсу такими, що спрямовані на його дискредитацію.

АРМА нагадало, що після арешту активів держава зобов’язана забезпечити їх належне управління. Залишення активу без управління означає ризик фінансових маніпуляцій, простою, знецінення або втрати економічної вартості. Саме тому АРМА організовує управління в інтересах держави та суспільства.

Відбір управителя активів IDS Ukraine, зазначило АРМА, здійснюється через електронну систему Prozorro. Умови конкурсу оприлюднюються заздалегідь, критерії є єдиними для всіх, а кожен етап процедури фіксується у публічному цифровому середовищі. АРМА проводить попередні ринкові консультації та оголошує конкурс на пошук управителя, і лише після визначення переможця актив фактично передається в управління за актами приймання-передачі.

"Тендерна документація не містить вимог під конкретні компанії або вузьке коло учасників. Потенційні управителі можуть підтвердити досвід за будь-яким із визначених напрямів - виробництво або реалізація продуктів чи напоїв, постачання води або управління майном. Такий підхід не створює переваг для жодної категорії бізнесу", - привернуло увагу учасників конкурсу АРМА.

Агентство уточнило, що всі учасники додатково проходять перевірку фінансової спроможності, прозорості структури власності та ділової репутації. Мета цих вимог, за інформацією агентства, - забезпечення професійного та відповідального управління стратегічно важливого активу.

"Агентство фіксує активізацію публічних заяв і матеріалів, спрямованих на дискредитацію конкурсу. Причина цього тиску є очевидною: активи групи IDS Ukraine роками перебували під фактичним контролем осіб, які отримували з них значні доходи. Передача активів в управління державі означає втрату цього контролю, що й зумовлює спротив та спроби впливу на процес у публічному просторі", - акцентувало АРМА.

Агентство підкреслило, що використання процесуальних механізмів у публічній площині не повинно підміняти собою правову процедуру або впливати на сприйняття законності дій органу до ухвалення відповідних судових рішень

"АРМА діє послідовно і прозоро, забезпечуючи збереження економічної вартості активів, недопущення їх простою або знецінення, залучення професійних управителів на конкурентних засадах та підзвітність кожного етапу процедури. Управління арештованими активами - це не предмет дискусій чи маніпуляцій, а прямий обов’язок держави, який АРМА виконує у межах закону, публічно і під інституційним контролем", - резюмувало відомство.

АРМА восени 2022 року за рішенням суду отримало в управління корпоративні права (зокрема, Миргородського та Моршинського заводів), промислові зразки та торговельні марки підприємств групи IDS Ukraine. У квітні 2023 року управителем активів "Моршинської" обрали компанію "Карпатські мінеральні води", однак передача активу в управління так і не відбулася. В березні 2025 року АРМА повідомила про розрив договору як такого, що його не було реалізовано.

АРМА 28 листопада 2025 року оголосило новий конкурс по пошук управителя активами компанії. До участі запросили компанії з релевантним досвідом: інвестиційні фонди, дистриб’ютори та інші учасники ринку з відповідною експертизою. Подання заявок тривало до 12 грудня 2025 року.

Умови конкурсу АРМА розкритикували низка підприємств, готових взяти участь у конкурсі на керуючого активами IDS Ukraine. ТОВ "Геологічна інвестиційна група", ТОВ "Верхівцівський олійноекстракційний завод" і ФОП "Білас Всеволод Омелянович" надіслали скаргу Антимонопольному комітету (АМКУ) і попросили усунути дискримінаційні вимоги в тендерній документації, які штучно обмежують конкуренцію і фактично відсікають більшість українських компаній від участі в управлінні активами "Моршинської" та "Миргородської".

Серед подібних вимог АРМА потенційні учасники називали вимогу агентства наявності в штаті не менше як 15 вузькопрофільних спеціалістів (інженерів, енергетиків), дані про вищу освіту яких мають бути в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Проте база містить повні дані про дипломи лише після 2000 року. Учасник конкурсу повинен мати основний вид діяльності "виробництво безалкогольних напоїв". Це унеможливлює участь професійних керуючих компаній та консорціумів, які спеціалізуються на менеджменті активів. Окремо відзначено допуск до конкурсу прямих конкурентів IDS Ukraine, що заборонено новим законом "Про АРМА", який набирає чинності після 30 січня 2026 року.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) прийняв скаргу потенційних учасників конкурсу.

Міністерство юстиції у вересні 2024 року подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо стягнення у дохід держави активів IDS Ukraine та інших активів російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова і компанії Rissa Investments Limited. Зокрема, ідеться про 100% акцій ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод", ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" (ІДС), а також 100% частки в ТОВ "ІДС Аква Сервіс", ТОВ "Потужність", ПП "ІВА" і ДП "НОВА.КОМ", якими опосередковано володіє Rissa Investments Limited.

В IDS Ukraine у жовтні 2024 року закликали Мінюст заборонити АРМА вчиняти дії з передання частини активів керуючій компанії та провести націоналізацію за вигідним для держави сценарієм.

ВАКС 25 грудня 2025 року задовольнив позов потенційних учасників конкурсу на вибір керуючого активами IDS Ukraine і зобов'язав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочати досудове розслідування перевищення службових повноважень керівництвом АРМА при відборі керуючого групи компаній IDS Ukraine. Згідно рішення ВАКС по справі №911/13129/25, скаргу адвоката АО "ЮФ "Астерс" в інтересах компанії New World Value Fund Limited на бездіяльність уповноважених осіб НАБУ, зокрема, щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань вирішено задовольнити.