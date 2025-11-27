Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
11:13 27.11.2025

IDS Ukraine увійшла до ТОП-10 найкращих роботодавців України 2025 року

Компанія IDS Ukraine, провідний виробник бутильованих вод і напоїв, посіла 8 місце серед 63 компаній у рейтингу "Найкращі роботодавці України 2025" за версією видання The Page. Це найліпший результат серед усіх підприємств галузі FMCG, що підтверджує високі стандарти HR-політики компанії в умовах воєнного стану та кадрової кризи в Україні.

Висока оцінка IDS Ukraine зумовлена комплексною роботою з персоналом загалом і з військовослужбовцями та ветеранами зокрема.

Компанія системно підходить до підтримки своїх працівників, які захищають Україну. Зараз таких співробітників 262. За мобілізованими зберігається робоче місце, їм виплачують середню заробітну плату попри те, що держава скасувала цю вимогу до роботодавців ще в 2022 році. Загальні витрати компанії на підтримку мобілізованих колег з початку повномасштабного вторгнення перевищили 177 млн грн.

Створена внутрішня програма підтримки й адаптації для ветеранів, що триває до двох місяців і включає психологічну та юридичну допомогу, супровід HR-фахівців та, за потреби, допомогу у перекваліфікації. Понад 950 працівників пройшли онлайн-тренінги з етичної комунікації та реінтеграції військових.

IDS Ukraine активно інвестує в добробут усього колективу. За останній рік середній рівень підвищення заробітної плати становив 25%. Діє комплексна програма IDS Wellbeing, що охоплює фізичне, ментальне, фінансове та соціальне благополуччя — медичне страхування, психологічна підтримка, гнучкий графік роботи із можливістю гібридного/віддаленого формату. В усіх офісах і на підприємствах обладнано безпечні укриття.

Постійно зростають обсяги фінансової допомоги співробітникам. Якщо у 2020 році вона становила 1,1 млн грн, у 2024-му — 1,76 млн грн, то за неповний 2025 рік ця сума становить 2,7 млн грн. Йдеться про разові виплати співробітникам, які  зіткнулись із тяжкими життєвими обставинами. Також збільшилися суми страхових виплат  у межах медичного страхування співробітників: з 2,95 млн грн (лютий 2024) до 3,28 млн грн (лютий 2025).

Компанія активно реалізує програми стажування для молодих фахівців, підтримує гендерну рівність, працевлаштовує людей пенсійного віку й осіб з інвалідністю.

IDS Ukraine активно інвестує в освіту, що дає змогу співробітникам переходити на вищі посади, не залишаючи підприємства. У 2024 році на навчання персоналу витрачено приблизно 4 млн грн, а станом на жовтень 2025 року — вже 3,7 млн грн. Зовнішнє навчання пройшли понад 200, а внутрішнє — більш як 3000 співробітників.

"Місце у ТОП-10 найкращих роботодавців та лідерство серед FMCG-компаній є для нас великою честю. Водночас воно підтверджує, що наш фокус на підтримці людей у цей критичний час є абсолютно правильним. У час коли багато компаній у світі страждають від високої плинності кадрів, на підприємствах IDS Ukraine у Миргороді середній стаж працівників становить 10 років, а в Моршині — 7 років. Секрет цього дуже простий: коли компанія піклується про людей, люди піклуються про компанію. Тому стабільність команди — це не випадковість, а частина стратегії IDS Ukraine, що стала моделлю її корпоративної стійкості", — зазначив Олексій Овчаренко, HR-директор IDS Ukraine.

Нагадаємо, що IDS Ukraine раніше увійшла до ТОП-50 рейтингу найкращих роботодавців України від NV та Odgers.

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Зараз є найпотужнішим національним виробником бутильованих вод, до складу якого входить "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", "Миргородський завод мінеральних вод", дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс". Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі – 1,15 млрд грн у 2024 році, що на 44% більше порівняно з 2023 роком. Надає роботу понад 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 200 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги становить понад 550 млн грн.

 

