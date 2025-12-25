Усик очолив оновлений рейтинг боксерів за версією The Ring

Український боксер Олександр Усик очолив оновлений рейтинг топ-10 боксерів світу, опублікований виданням The Ring.

Зазначається, що Усик востаннє виходив на ринг в липні 2025 року, отримавши перемогу нокаутом у п’ятому раунді проти британця Даніеля Дюбуа і здобувши абсолютне чемпіонство світу в надважкій вазі. Пізніше, у листопаді, Усик добровільно звільнив пояс WBO.

В оновленому рейтингу Усик піднявся з другого місце на перше після того, як кар’єру закінчив американець Теренс Кроуфорд. Загалом усі боксери у рейтингу піднялися на одну позицію, тоді як до топ-10 увійшов американець Оскар Коллазо – чемпіон світу WBA та WBO у мінімальній вазі.

Таким чином, топ-3 боксерів світу склали українець Олександр Усик, який виступає у надважкій вазі, японець Наоя Іноуе, який виступає в напівлегкій вазі, так американець Джессі Родрігес, який виступає у легшій вазі.