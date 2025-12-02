Fitch знизило рейтинг латвійської авіакомпанії airBaltic до "CCC+"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) латвійської авіакомпанії airBaltic до "CCC+" з "B-", пріоритетний довгостроковий рейтинг облігацій airBaltic на 380 млн євро знижено до "B-" з "В".

Як наголошується в повідомленні Fitch, зниження рейтингу відображає вищий, ніж очікувалося, обсяг позик і слабшу фінансову гнучкість, що призводить до значних потреб компанії в зовнішньому фінансуванні протягом наступних 12 місяців. Це також відображає невизначеність щодо термінів і доходів, пов’язаних із запланованим IPO, яке має вирішальне значення для розширення бізнесу airBaltic. Операційні показники компанії у 2025 році виявилися нижчими за очікування агентства через більш високі операційні витрати і низьку рентабельність, що призвело до значного негативного вільного грошового потоку (FCF) і обмеженої ліквідності.

РДЕ відображає слабкі фінансові показники airBaltic через високу заборгованість за лізингом, яка використовується для фінансування зростання авіапарку. Сильними сторонами рейтингу є лідируючі позиції airBaltic у балтійському регіоні, парк літаків нового покоління, що вирізняється економічністю використання палива, а також диверсифікація бізнесу завдяки наданню повітряних суден в оренду великим перевізникам регіону EMEA (охоплює Європу, Близький Схід і Африку - ІФ-У).

Більш слабкі, ніж очікувалося, фінансові результати за дев’ять місяців 2025 року негативно позначилися на ліквідності компанії. Оновлений прогноз Fitch щодо показника EBITDAR на 2025 рік становить близько EUR140 млн, що приблизно на EUR40 млн нижче за попередній прогноз, що переважно відображає вищі операційні витрати.

"Ми також переглянули прогноз EBITDA на 2026 рік приблизно до EUR190 млн з EUR270 млн, що насамперед відображає вищі, ніж очікувалося, питомі витрати і більш повільне зростання виручки. Вищі питомі витрати зумовлені інфляційним тиском, зокрема підвищенням заробітної плати, витрат на технічне обслуговування та управління повітряним рухом, а також збільшенням витрат на регулювання викидів", - йдеться в повідомленні.