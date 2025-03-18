Fitch погіршило прогноз зростання світової економіки у 2025 р. до 2,3% з 2,6%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch погіршило прогноз зростання світової економіки в 2025 році до 2,3% з очікуваних у грудні 2,6%.

У 2026 році підйом глобального ВВП може становити 2,2%, йдеться в повідомленні агентства.

Економіка США цього року збільшиться на 1,7% проти очікуваних раніше 2,1%, у 2026 році - на 1,5%, а не 1,7%, як передбачалося раніше, прогнозують аналітики.

"Новий уряд США розпочав глобальну торговельну війну, яка сповільнить зростання як світової, так і американської економіки, підстьобне інфляцію в Штатах і сповільнить темпи зниження відсоткових ставок Федрезерву", - наголошується в пресрелізі.

"Пом'якшення податково-бюджетної політики в Китаї та Німеччині допоможе знизити наслідки збільшення митних тарифів на імпорт у США, проте зростання економіки єврозони цього року все одно буде набагато слабкішим, ніж прогнозувалося в грудні. Мексика і Канада зіткнуться з технічною рецесією через їхні тісні торговельні зв'язки зі Сполученими Штатами", - вважають аналітики агентства.

За оцінками Fitch, чинна ставка імпортних мит (ETR) у США вже підвищилася до 8,5% з 2,3% у 2024 році. Експерти прогнозують, що показник щодо імпорту з Європи, Канади, Мексики та інших країн збільшиться до 15% поточного року, для Китаю він становитиме 35%. У результаті загальний показник ETR у поточному році зросте до 18% перед зниженням до 16% наступного року. Це буде рекордним значенням за 90 років.

"Зростання мит призведе до збільшення споживчих цін у США, зниження зарплат у реальному вираженні та підвищення витрат підприємств, тоді як зростання невизначеності негативно позначиться на настроях бізнесу", - вважають аналітики агентства.

Згідно з їхньою моделлю, збільшення мит сповільнить зростання економіки США, Китаю і Європи приблизно на 1 процентний пункт до 2026 року і прискорить американську інфляцію на 1 п.п.

У зв'язку з цим Fitch прогнозує, що Федрезерв відкладе наступне зниження ставки до четвертого кварталу 2025 року. У 2026 році ФРС може знизити ставку тричі через ослаблення економічного зростання.