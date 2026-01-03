Інтерфакс-Україна
Умєров: Радники з нацбезпеки розглядають економічний трек, Віткофф долучився по відеозв’язку

У Києві у суботу на засіданні радників з нацбезпеки Коаліції охочих продовжили роботу в межах економічного блоку зустрічі, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров.

"Разом з урядовою командою та європейськими партнерами обговорили підходи до плану економічного відновлення і розвитку України. Йшлося про інвестиції, відбудову, створення робочих місць і довгострокову стійкість держави", - написав Умєров у телеграм.

Від української сторони в обговоренні взяли участь прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, міністр економіки Олексій Соболев та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

"До обговорення у форматі відеозвʼязку також долучився спеціальний представник президента США Стів Віткофф, що дозволило додатково синхронізувати економічні підходи України та наших американських партнерів", - зазначив Умєров.

Він також наголосив, що економічний трек розглядається у тісному зв’язку з безпековими рішеннями та міжнародною підтримкою.

Як повідомлялось, у Києві у суботу розпочалося засідання радників з нацбезпеки Коаліції охочих, сторони обговорять рамкові документи мирної угоди, майбутній план відновлення та процвітання України, а також військово-політичні питання.

