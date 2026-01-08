У міністра освіти Лісового 21 радник на громадських засадах

У міністра освіти і науки України Оксена Лісового 21 радник на громадських засадах і чотири радники патронатної служби.

Згідно з відповіддю Міносвіти на запит агентства "Інтерфакс-Україна", у Лісового 21 радник на громадських засадах, серед яких: CEO компанії SHERP Олександр Білецький; нейробіологиня, електрофізіологиня і дослідниця болю Нана Войтенко (радниця з питань науки); колишня міністерка освіти і науки (2016-2019 роки) Лілія Гриневич; українська телеведуча і журналістка Іванна Коберник (з питань реформи "Нова українська школа"); Олександр Кочурін (з питань відновлення); Анна Коваленко (з питань початкової загальновійськової підготовки); Ніна Савицька (з питань антибулінгової політики).

Також серед радників міністра на громадських засадах: Олена Харитонова (з питань забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків); Дар’я Бовкун (з питань партнерств та взаємодії); Олена Дармостук (з питань міжнародних партнерств); Алла Дубровик-Рохова (з питань доступу до освіти українських школярів, які отримали у країнах Європейського Союзу тимчасовий прихисток від війни); Костянтин Корнієнко (з питань освітньо-інформаційної політики).

Крім того, радниками міністра на громадських є: Оксана Нечипоренко (з питань міжнародних зв’язків); Олена Северенчук (з питань комунікацій і розвитку людського капіталу); Володимир Ткаченко (з питань впровадження інноваційних технологій); Олександр Говорун; Олена Колеснікова; Наталія Оболоник; Андрій Омельченко; Ігор Чугунов; Богдан Вербицький.

У патронатній службі Міносвіти працює четверо людей: керівниця Ніна Соколова, заступниця керівника Світлана Голоско та двоє радників: Соломія Макарик і Ольга Пилипенко.

Як повідомлялося, у міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна 9 радників на громадських засадах і 9 радників патронатної служби; у міністра молоді та спорту Матвія Бідного 15 радників на громадських засадах; у міністра у справах ветеранів Наталії Калмикової 1 помічник, 5 штатних радників і 5 радників на громадських засадах.