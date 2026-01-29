Інтерфакс-Україна
Події
12:40 29.01.2026

Мовний омбудсмен: користувачі електронних сервісів комерції дедалі частіше прагнуть захистити право отримувати і надавати послуги українською

2 хв читати
Мовний омбудсмен: користувачі електронних сервісів комерції дедалі частіше прагнуть захистити право отримувати і надавати послуги українською
Фото: https://www.facebook.com

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що постійний діалог з представниками платформ електронної комерції  в Україні сприяє подальшому посиленню позицій державної мови і українізації сервісів. 

"Напевне кожен українець сьогодні має досвід як щось придбати чи продати на українських майданчиках електронної комерції, таких як Prom.ua, Rozetka, OLX, Епіцентр та інших. Це зручно, сучасно, швидко для вирішення тисяч щоденних побутових проблем. Звісно, не обходиться без непорозумінь, скарг між покупцями і продавцями. Але щодалі дорослішає громадянське суспільство, люди все частіше звертають увагу не тільки на якість товару чи швидкість обслуговування, а й на те, якою мовою вони можуть розмістити чи прочитати оголошення про той чи інший товар", - йдеться в повідомленні мовного омбудсмена.

Зазначається, що користувачі електронних сервісів комерції все частіше прагнуть захистити своє право отримувати, чи надавати послуги державною мовою, зокрема і на маркетплейсах, і саме з такими скаргами люди звертаються сьогодні до уповноваженого із захисту державної мови.

"Олена Івановська переконана, що постійний діалог з представниками платформ електронної комерції  в Україні сприяє подальшому посиленню позицій державної мови, українізації сервісів. Що дозволяє гарантувати захист прав громадян, передбачених законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Це питання - одне з актуальних в Секретаріаті уповноваженого", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що раніше відбулася робоча зустріч представника уповноваженого з керівниками юридичного департаменту та департаменту маркетингу однієї з найбільших платформ електронної комерції в Україні.

Під час зустрічі була розглянута проблематика скарг, які надходять до уповноваженого та шляхи мінімізації їх в майбутньому.

Теги: #мовний_омбудсмен #івановська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:52 20.01.2026
Мовний омбудсмен: без доказів порушення мовного закону неможливо встановити склад адмінправопорушення

Мовний омбудсмен: без доказів порушення мовного закону неможливо встановити склад адмінправопорушення

10:57 14.01.2026
Мовний омбудсмен закликає Раду якнайшвидше підтримати проєкт постанови про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави

Мовний омбудсмен закликає Раду якнайшвидше підтримати проєкт постанови про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави

13:53 13.01.2026
Мовний омбудсмен: заборона приватним школам проводити навчання російською потребує негайного вирішення

Мовний омбудсмен: заборона приватним школам проводити навчання російською потребує негайного вирішення

10:24 05.01.2026
Мовний омбудсмен: На сьогодні вичерпаний потенціал переходу на українську мову, який виник з початком вторгнення РФ

Мовний омбудсмен: На сьогодні вичерпаний потенціал переходу на українську мову, який виник з початком вторгнення РФ

10:56 29.12.2025
Мовний омбудсмен: Євроінтеграція не означає демонтажу власної мовної політики

Мовний омбудсмен: Євроінтеграція не означає демонтажу власної мовної політики

10:44 23.12.2025
Українська мова зміцнила свої позиції в соцмережах у 2025р - мовний омбудсмен

Українська мова зміцнила свої позиції в соцмережах у 2025р - мовний омбудсмен

14:47 18.12.2025
Мовний омбудсмен просить Кабмін ініціювати підвищення штрафів за порушення мовного законодавства

Мовний омбудсмен просить Кабмін ініціювати підвищення штрафів за порушення мовного законодавства

16:27 15.12.2025
Мовний омбудсмен щодо блокування російської музики: санкційний механізм РНБО є цивілізованим шляхом взаємодії зі стримінгами

Мовний омбудсмен щодо блокування російської музики: санкційний механізм РНБО є цивілізованим шляхом взаємодії зі стримінгами

15:41 31.10.2025
Мовний омбудсмен стурбована повідомленнями про загрозу зняття з розгляду законопроєкту щодо оновлення перекладу Європейської хартії мов

Мовний омбудсмен стурбована повідомленнями про загрозу зняття з розгляду законопроєкту щодо оновлення перекладу Європейської хартії мов

14:39 30.10.2025
Мовний омбудсмен: Україномовний контент має бути високоякісним, а не лише для заповнення ефіру

Мовний омбудсмен: Україномовний контент має бути високоякісним, а не лише для заповнення ефіру

ВАЖЛИВЕ

Синоптики попереджають про надзвичайний мороз в Україні, оголошений ІІІ (червоний) рівень небезпеки

Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

"Укрзалізниця" повідомила про запровадження у прифронтових регіонах особливого режиму руху поїздів

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 103 БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 36 ударних безпілотників

ОСТАННЄ

У соцмережах шириться інформація про двостороннє енергетичне перемир’я, офіційних підтверджень не надходило

Отримали першу партію енергетичного обладнання від уряду Німеччини - Свириденко

Ветеран-командир бойової машини може працювати в менеджменті логістики та службах технічної підтримки автопарків - Мінветеранів

США та Україні бракує чіткого бачення гарантій безпеки — голова євроінтеграційного комітету Ради

Продовжуються судові процеси щодо вимог податківців до Південного ГЗК з виплати 3,7 млрд грн до бюджету за невірно виплачені дивіденди

Оприлюднено демонстраційні варіанти НМТ-2026

Опалення столичних будинків може бути повністю відновлено до 1-2 лютого – директор ЦДЕ

Україна хоче приєднатися до Рекомендацій Ради ОЕСР щодо безпечного управління відходами і дослідження хімічних речовин

Україна та ОАЕ обговорили розвиток програми Food from Ukraine та розвиток агрохабів

В Україні в п’ятницю очікується зниження температури, на півночі сніг та ожеледиця – Укргідрометцентр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА