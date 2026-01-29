Мовний омбудсмен: користувачі електронних сервісів комерції дедалі частіше прагнуть захистити право отримувати і надавати послуги українською

Фото: https://www.facebook.com

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що постійний діалог з представниками платформ електронної комерції в Україні сприяє подальшому посиленню позицій державної мови і українізації сервісів.

"Напевне кожен українець сьогодні має досвід як щось придбати чи продати на українських майданчиках електронної комерції, таких як Prom.ua, Rozetka, OLX, Епіцентр та інших. Це зручно, сучасно, швидко для вирішення тисяч щоденних побутових проблем. Звісно, не обходиться без непорозумінь, скарг між покупцями і продавцями. Але щодалі дорослішає громадянське суспільство, люди все частіше звертають увагу не тільки на якість товару чи швидкість обслуговування, а й на те, якою мовою вони можуть розмістити чи прочитати оголошення про той чи інший товар", - йдеться в повідомленні мовного омбудсмена.

Зазначається, що користувачі електронних сервісів комерції все частіше прагнуть захистити своє право отримувати, чи надавати послуги державною мовою, зокрема і на маркетплейсах, і саме з такими скаргами люди звертаються сьогодні до уповноваженого із захисту державної мови.

"Олена Івановська переконана, що постійний діалог з представниками платформ електронної комерції в Україні сприяє подальшому посиленню позицій державної мови, українізації сервісів. Що дозволяє гарантувати захист прав громадян, передбачених законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Це питання - одне з актуальних в Секретаріаті уповноваженого", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що раніше відбулася робоча зустріч представника уповноваженого з керівниками юридичного департаменту та департаменту маркетингу однієї з найбільших платформ електронної комерції в Україні.

Під час зустрічі була розглянута проблематика скарг, які надходять до уповноваженого та шляхи мінімізації їх в майбутньому.