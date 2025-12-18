Мовний омбудсмен просить Кабмін ініціювати підвищення штрафів за порушення мовного законодавства

Фото: https://mova-ombudsman.gov.ua/

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська звернулася до Кабінету міністрів України з пропозицією ініціювати підвищення адміністративних штрафів за порушення закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" шляхом внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Чинні розміри адміністративних стягнень за порушення вимог закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не забезпечують належного превентивного ефекту та не стимулюють суб’єктів правопорушень до їх усунення. У низці випадків сплата штрафу є менш обтяжливою, ніж приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства", - цитує уповноважену пресслужба.

Івановська звернула увагу на те, що за останні роки кількість звернень громадян щодо порушень мовного законодавства зростає, зокрема у сферах обслуговування, реклами, інтернет-ресурсів та публічної інформації, водночас низький рівень відповідальності нівелює саму ідею державного контролю та створює у порушників відчуття безкарності.

"Символічні штрафи не співмірні з економічною вигодою, яку отримують окремі суб’єкти господарювання, системно ігноруючи вимоги закону, а тому не мотивують до добровільного виконання мовних норм", - пояснила вона.

Омбудсмен підкреслила, що посилення адміністративної відповідальності є необхідною умовою забезпечення реальної дієвості мовного законодавства, поваги до букви закону та державної мови як конституційної цінності та елемента національної безпеки України.

На сьогодні за перше порушення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" передбачено штраф від 3400 до 8500 грн, а за повторне – від 8500 до 11 900 грн.

Як повідомлялося, у серпні 2025 року, в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" Івановська заявила, що на той момент не варто посилювати санкції і підвищувати штрафи за порушення мовного законодавства.