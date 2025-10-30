Визначення регіональних представників мовного омбудсмена буде за рахунок існуючого штату

Фото: https://www.facebook.com

Визначення регіональних представників мовного омбудсмена буде здійснюватися за рахунок існуючого штату Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови, повідомила мовний омбудсмен Олена Івановська.

"Ми сподіваємося зробити це власними силами. 35 осіб - зробимо певну рокіровку за рахунок тих людей, які працюють в Офісі, збільшимо кількість представників, тому що без цього ніяк, закон має виконуватися у всіх регіонах України. Наразі це єдиний варіант", - сказала Івановська в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона зауважила, що наразі немає позитивних очікувань щодо можливості збільшити штат Секретаріату уповноваженого.

Що стосується проєкту державного бюджету на 2026 рік, то за словами Івановської, передбачане збільшення фінансування Секретаріату мовного омбудсмена покриватиме комунальні видатки, але збільшення видатків розвитку не передбачено.

Як повідомлялося, у серпні уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська наполягала на необхідності присутності мінімум по одному представнику мовного омбудсмена в кожній області.

Проєкт державного бюджету на 2026 рік передбачає збільшення на 27,3% фінансування Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови порівняно з 2025 роком.