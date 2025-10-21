Інтерфакс-Україна
15:07 21.10.2025

Мовний омбудсмен: дитячий контент українською - це основа формування мовного середовища в родині

Мовний омбудсмен: дитячий контент українською - це основа формування мовного середовища в родині
Фото: https://corp.suspilne.media/

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська взяла участь у публічній презентації нового застосунку від Суспільного мовлення "Бробакс", на якому зібрано український контент для дітей.

"Дитячий контент українською - це основа формування мовного середовища в родині. Через улюблені казки, пісні, ігри діти природно засвоюють мову, вчаться емоційно мислити, відчувати й спілкуватися нею" - цитує Івановську прес-служба.

Уповноважена наголосила, що підтримка національного культурного продукту і створення простору, де дитина зростає в українському контексті, має бути серед основних пріоритетів держави.

Раніше Суспільне мовлення повідомило, що презентувало першу цифрову платформу для дітей за прототипом OTT.

У додатку вже зібрано понад 250 годин українського контенту: мультсеріали та повнометражні фільми, пізнавальні програми, аудіоказки, а також мультфільми з перекладом жестовою мовою. Наразі додаток працює в тестовому режимі та буде оновлюватись. 

