11:45 02.10.2025

Мовний омбудсмен відзначає важливість українізації єврейської громади

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська обговорила з виконавчою директоркою ВГО "Всеукраїнська жіноча єврейська організація "Проєкт Кешер" Владою Недак важливість українізації єврейської громади.

"Сторони обговорили підтримку освітніх і культурних ініціатив, а також важливість українізації єврейської громади. Особливу увагу було приділено темі вивчення української мови як чинника національної єдності та можливостям залучення представників організації до популяризації державної мови серед різних соціальних груп", - йдеться в повідомленні мовного омбудсмена за результатами зустрічі.

Зазначається, що уповноважена відзначила важливу роль громадських об’єднань у формуванні українськомовного середовища та висловила готовність до співпраці у спільних проєктах, спрямованих на зміцнення позицій української мови.

В Секретаріаті уповноваженого нагадали, що у 2024 році вийшла друкована версія першого перекладу українською мовою Гаґади "За нашу свободу" до Песаха. 

"Переклади молитов та традиційних обрядів з івриту на українську - це шлях утвердження вашої громадянської позиції. Це дуже важливо, що ви зберігаєте свої традиції та прагнете говорити українською - мовою єдності, свободи та нашої незалежності. Саме так ми разом творимо міцне суспільство, де кожен має змогу плекати свою культуру, водночас залишаючись частиною великої української родини", - цитує Івановську пресслужба.

