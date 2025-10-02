Інтерфакс-Україна
11:47 02.10.2025

Лагідна українізація неприйнятна для 10% українців, прихована русифікація - для 39% - соцопитування КМІС

Стратегія лагідної українізації щодо зміцнення позицій української мови без тиску щодо побутового використання російської мови, підтримується 87% українців (для 53% повна повністю прийнятна) і для 10% вона неприйнятна (для 4% категорично), свідчать результати опитування, проведеного 2-14 вересня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Радикальна українізація, яка передбачає стигматизацію і тиск на російськомовних громадян для переходу на українську мову, заборона використання російської мови навіть на побутовому рівні, згідно результатів дослідження, прийнятна для 63% українців (для 33% повністю прийнятна), а неприйнятна для 32% (для 14% категорично неприйнятна).

З іншого боку, прихована русифікація, яка передбачає використання нібито демократичного підходу з посиланням на бажання більшості населення для фактичного зміцнення і поширення російської мови на різних рівнях, при тому що українська мова лишиться єдиною державною, прийнятна для 54% опитаних (у т.ч. для 21% цілком) і неприйнятна для 39% (у т.ч. для 19% категорично).

В розрізі макрорегіонів на заході України лагідна українізація прийнятна для 83% жителів, неприйнятна для 12%. Радикальна українізація прийнятна для 72%, неприйнятна для 22%. Прихована русифікація прийнятна для 42%, неприйнятна для 50%.

В центрі України лагідна українізація прийнятна для 90% жителів, неприйнятна для 8%. Радикальна українізація прийнятна для 67%, неприйнятна для 28%. Прихована русифікація прийнятна для 55%, неприйнятна для 39%.

На півдні України лагідна українізація прийнятна для 88% жителів, неприйнятна для 6%. Радикальна українізація прийнятна для 56%, неприйнятна для 38%. Прихована русифікація прийнятна для 66%, неприйнятна для 30%.

На сході України лагідна українізація прийнятна для 81% жителів, неприйнятна для 14%. Радикальна українізація прийнятна для 31%, неприйнятна для 58%. Прихована русифікація прийнятна для 68%, неприйнятна для 13%.

Для україномовних у побуті лагідна українізація прийнятна для 88%, неприйнятна для 9%. Радикальна українізація прийнятна для 73%, неприйнятна для 21%. Прихована русифікація прийнятна для 46%, неприйнятна для 48%.

Для російськомовних у побуті лагідна українізація прийнятна для 83%, неприйнятна для 13%. Радикальна українізація прийнятна для 29%, неприйнятна для 68%. Прихована русифікація прийнятна для 86%, неприйнятна для 11%.

Серед українсько-російських білінґвів лагідна українізація прийнятна для 85% опитаних, неприйнятна для 8%. Радикальна українізація прийнятна для 44%, неприйнятна для 46%. Прихована русифікація прийнятна для 72%, неприйнятна для 20%.

У віковому розрізі лагідна українізація зустрічає тим більше підтримки, чим молодші респонденти. Натомість і радикальна українізація, і прихована русифікація найбільше має підтримки серед наймолодшої категорії опитаних (до 29 років), на найменше – серед категорії 30-44 років.

Опитування проведене методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних уряду регіонах України серед 2012 громадян України від 18 років. Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 2,9%. При оцінці трьох випадково відібраних варіантів мовної політики кожен з них оцінили близько 666-675 респондентів, що дає похибку не більше 5,1%.

