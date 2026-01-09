Інтерфакс-Україна
Події
22:48 09.01.2026

Сили оборони відбили з початку доби 165 ворожих атак - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 165 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 п'ятниці.

"Російські загарбники завдали двох ракетних та 23 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 72 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 3967 дронів-камікадзе та здійснили 2795 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 39 штурмових та наступальних дій. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/33597

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:10 09.01.2026
Окупанти вдарили по гаражному кооперативу в Харкові, даних щодо постраждалих немає

Окупанти вдарили по гаражному кооперативу в Харкові, даних щодо постраждалих немає

07:00 09.01.2026
Окупанти за добу втратили 1 030 осіб та 90 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 030 осіб та 90 од. спецтехніки - Генштаб

04:41 09.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 142 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 142 ворожі атаки - Генштаб

15:29 08.01.2026
В Україні з 2022р. постраждало 955 об’єктів спортивної і молодіжної інфраструктури, близько 76 відновлено - Мінспорту

В Україні з 2022р. постраждало 955 об’єктів спортивної і молодіжної інфраструктури, близько 76 відновлено - Мінспорту

13:40 08.01.2026
Підгрупи робочої групи до кінця січня підготують пропозиції щодо виборів в особливий період та повоєнний час

Підгрупи робочої групи до кінця січня підготують пропозиції щодо виборів в особливий період та повоєнний час

01:04 08.01.2026
Противник 72 рази намагався атакувати на покровському напрямку – Генштаб

Противник 72 рази намагався атакувати на покровському напрямку – Генштаб

19:27 07.01.2026
Зеленський: Війна може завершитися під час головування Кіпру в Раді ЄС

Зеленський: Війна може завершитися під час головування Кіпру в Раді ЄС

19:16 07.01.2026
Українці подали майже 90 тис. заяв до Міжнародного реєстру збитків RD4U – Шуляк

Українці подали майже 90 тис. заяв до Міжнародного реєстру збитків RD4U – Шуляк

17:38 07.01.2026
Трамп заявив про те, що без нього Росія зараз б мала всю Україну

Трамп заявив про те, що без нього Росія зараз б мала всю Україну

16:51 07.01.2026
ЄБРР надає "ОТП Лізинг" кредит у нацвалюті до EUR20 млн на підтримку ММСП

ЄБРР надає "ОТП Лізинг" кредит у нацвалюті до EUR20 млн на підтримку ММСП

ВАЖЛИВЕ

Системи водовідведення та водопостачання в Києві після атаки РФ повернулися до штатного режиму – Ковальчук

Обережно очікуємо часткового відновлення тепла в Києві протягом доби, у складніших ситуаціях буде трохи довше – Ковальчук

Наразі 5800 будинків у Києві без тепла із 6 тис., які були без нього на ранок – Ковальчук

"Укренерго" у суботу застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

СБУ продемонструвала уламки "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину, і кваліфікує цей удар як воєнний злочин

ОСТАННЄ

Зеленський збирається обговорити з Трампом укладення угоди про вільну торгівлю

Цифрові сервіси НКЦПФР тимчасово недоступні через відсутність е/е

НБУ оновив положення про систему BankID

Скасовано обмеження руху вантажівок у Рівненській, Волинській та Житомирській областях

ДТЕК: Електропостачання у Київській області відновлено для 76 тис родин, без електрики – понад 230 тис родин

Угода ЄС і МЕРКОСУР створить найбільшу в світі зону вільної торгівлі - глава ЄК

Операція США в Венесуелі не пов'язана з ситуацією в Україні, наголошує посол

Рішення ВАКС щодо конкурсу з управління активами IDS Ukraine не фіксує порушень з боку АРМА – заява

Держспецзв’язку заборонила використання програмних продуктів "1С"

Свириденко: Електро- та теплопостачання відновлено у Кривому Розі та у населених пунктах Київської області, у Києві роботи тривають

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА