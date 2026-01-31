Інтерфакс-Україна
00:49 31.01.2026

Генасамблея ООН закликала до олімпійського перемир’я під час Зимових ігор-2026

Генеральна Асамблея ООН закликала воюючі сторони по всьому світу погодитися на "справжнє взаємне припинення вогню" під час зимових Олімпійських ігор 2026 року, відродивши традиційний принцип олімпійського перемир’я.

У зверненні до 80-ї сесії, зачитаному президенткою Генеральної Асамблеї ООН Анналеною Бербок, держави-члени закликали використовувати Ігри як "вікно для миру".

"Олімпійське перемир'я доводить, що навіть у часи розколу людство все ще може знайти спільну мову через спорт і що через дружню конкуренцію ми можемо піднятися над нашими розбіжностями і підтвердити нашу спільну людяність", — заявила Бербок.

Заява нагадує про грецьку традицію екечеїрії, або олімпійського перемир’я, яку Генасамблея ООН схвалювала напередодні кожної літньої та зимової Олімпіади. Зимові Ігри у Мілано-Кортіні розпочнуться незабаром, при цьому перемир’я традиційно триває від семи днів до церемонії відкриття до семи днів після завершення Паралімпійських ігор.

Бербок підкреслила, що "Ігри об’єднають спортсменів з усіх куточків світу, як засіб сприяння миру, взаєморозумінню та доброї волі між націями".

Міжнародний олімпійський комітет планує піднімати прапор ООН на олімпійських майданчиках як символ миру.

Джерела: https://news.un.org/en/story/2026/01/1166864

https://x.com/un_pga/status/2017318388909986050?s=46

