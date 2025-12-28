Глава МАГАТЕ повідомив про місцеве перемир’я для ремонту ЛЕП біля ЗАЕС

Фото: https://www.iaea.org/

Важливі ремонтні роботи почалися на лінії електропередачі поблизу окупованої Росією Запорізької АЕС після чергового місцевого перемир’я, досягнутого за посередництва МАГАТЕ, йдеться у повідомленні агентства.

"Гроссі дякує обом сторонам за згоду на це нове тимчасове "вікно тиші" з метою відновлення передачі електроенергії між розподільними станціями ЗАЕС та Запорізької теплової електростанції, що сприятиме посиленню ядерної безпеки", – написало агентство в соцмережі X у неділю.

Зазначається, що команда МАГАТЕ здійснює моніторинг ремонтних робіт, які, як очікується, триватимуть кілька днів.

Від початку російської окупації 4 березня 2022 року ЗАЕС через втрату всіх ліній електроживлення (а вона отримує е/е з ОЕС України) неодноразово переживала повні і часткові блекаути із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки, відмова яких може спричинити аварійну ситуацію.

За інформацією МАГАТЕ, до війни ЗАЕС мала 10 ліній електропередач – шість на 750 кВ і чотири на 330 кВ. Найбільша у Європі атомна станція, яка має шість блоків по 1 ГВт, після окупації не виробляє електроенергію з 11 вересня 2022 року.

Питання ЗАЕС є одним із проблемних на переговорах щодо можливості мирної угоди України з РФ за посередництва США. За словами президента України Володимира Зеленського, у Вашингтоні пропонують, щоб станція в окупованому нині місті Енергодар Запорізької області спільно управлялася США, Україною та РФ у частках 33%:33%:33%, Україна ж пропонує, щоб станція експлуатувалася спільним підприємством, до складу якого входять 50:50% США і Україна, тоді як Росія пропонує створити подібне СП з США.