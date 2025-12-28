Глава МАГАТЕ повідомив про місцеве перемир’я для ремонту ЛЕП біля ЗАЕС
Важливі ремонтні роботи почалися на лінії електропередачі поблизу окупованої Росією Запорізької АЕС після чергового місцевого перемир’я, досягнутого за посередництва МАГАТЕ, йдеться у повідомленні агентства.
"Гроссі дякує обом сторонам за згоду на це нове тимчасове "вікно тиші" з метою відновлення передачі електроенергії між розподільними станціями ЗАЕС та Запорізької теплової електростанції, що сприятиме посиленню ядерної безпеки", – написало агентство в соцмережі X у неділю.
Зазначається, що команда МАГАТЕ здійснює моніторинг ремонтних робіт, які, як очікується, триватимуть кілька днів.
Від початку російської окупації 4 березня 2022 року ЗАЕС через втрату всіх ліній електроживлення (а вона отримує е/е з ОЕС України) неодноразово переживала повні і часткові блекаути із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки, відмова яких може спричинити аварійну ситуацію.
За інформацією МАГАТЕ, до війни ЗАЕС мала 10 ліній електропередач – шість на 750 кВ і чотири на 330 кВ. Найбільша у Європі атомна станція, яка має шість блоків по 1 ГВт, після окупації не виробляє електроенергію з 11 вересня 2022 року.
Питання ЗАЕС є одним із проблемних на переговорах щодо можливості мирної угоди України з РФ за посередництва США. За словами президента України Володимира Зеленського, у Вашингтоні пропонують, щоб станція в окупованому нині місті Енергодар Запорізької області спільно управлялася США, Україною та РФ у частках 33%:33%:33%, Україна ж пропонує, щоб станція експлуатувалася спільним підприємством, до складу якого входять 50:50% США і Україна, тоді як Росія пропонує створити подібне СП з США.