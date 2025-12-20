Найважчими питаннями перемовин залишаються території, ЗАЕС та гроші на відновлення – Зеленський

В переговорах щодо можливої мирної угоди досі лишаються відкритими найважчі питання, але Україна передала США свою позицію, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Найважчі питання були і залишаються. Це територія України. Далі – це Запорізька атомна станція, наша ЗАЕС. Третє питання – гроші на відновлення. І є кілька ще технічних питань щодо гарантій безпеки, формату моніторингу тощо. Це якщо ми говоримо про 20-пунктний план. Тут питання не в точках перетину, а в тому, що на сьогодні, саме цей момент, на цю годину, ми свої бачення передали Сполученим Штатам Америки. Вони будуть спілкуватись з Росією, і ми чекаємо на відповідь", - заявив Зеленський під час спілкування з журналістами в суботу.

"Що стосується інших документів щодо Prosperity, тобто відновлення, щодо гарантій безпеки, також наше бачення, ми передали, і Сполучені Штати Америки сказали, на що вони готові. Зараз буде спілкування у нашої групи з американською стороною у Флориді", - додав він.