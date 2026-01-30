Інтерфакс-Україна
Події
21:32 30.01.2026

Через погодні умови обмежено рух вантажівок в Полтавській та Дніпропетровській областях - Укртрансбезпека

У зв’язку зі складними погодними умовами, що створюють підвищену небезпеку для учасників дорожнього руху, у Полтавській та Дніпропетровській областях з вечора п’ятниці, 30 січня, запроваджено тимчасові обмеження руху для великогабаритних та великовагових транспортних засобів, йдеться у повідомленні державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека).

Зазначається, що в Полтавській області тимчасові обмеження руху діють на автомобільній дорозі М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянках від межі Київської області до межі Харківської області (км 126+528 – км 337+880 та км 341+919 – км 396+094), на автодорозі М-22 Полтава-Олександрія від межі м. Полтава до межі Кіровоградської області (км 1+655 – км 103+679 та км 117+148 – км 126+340), а також на автодорозі Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка від межі М-03 Київ-Харків-Довжанський до межі Дніпропетровської області (км 97+075 – км 176+159).

Крім того, тимчасові обмеження для руху великогабаритного та великовагового транспорту введено в Дніпропетровській області на автомобільній дорозі Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка на ділянці з км 42+080 до км 97+075 у напрямку Полтавської області, уточнили в Укртрансбезпеці.

Джерела: https://t.me/ukrtransbezpeka/6944

https://t.me/ukrtransbezpeka/6945

Теги: #обмеження #погода #рух #транспорт

