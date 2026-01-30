Інтерфакс-Україна
Події
20:37 30.01.2026

Трамп: переговори РФ і України можуть приносити результати і без участі Віткоффа та Кушнера

Фото: https://edition.cnn.com

Переговори між РФ і Україною цілком можуть приносити результати і в випадках, коли в них не беруть участь американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер, заявив у п'ятницю президент США Дональд Трамп.

"Так, я так вважаю. Такі переговори можуть приносити успіх", - сказав він у Білому домі, відповідаючи на питання про те, чи може принести позитивні результати запланований на неділю раунд переговорів, на якому, як очікується, не будуть присутні Віткофф і Кушнер.

Трамп вкотре припустив, що "ми наблизилися до вирішення цього конфлікту".

 

Теги: #україна #думка #трамп #сша

