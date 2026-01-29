Американсько-Український інвестфонд відбудови опрацює 22 проєкти з 59 поданих

Фото: https://www.facebook.com/

Американсько-Український інвестиційний фонд (АУІФ) відбудови отримав за три тижні з запуску інвестпорталу 59 заявок, з яких 37 із них подали українські компанії, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев у Facebook у четвер.

"Сьогодні Комітет із пошуку проєктів вже завершив перший цикл розгляду заявок. 22 проєкти вже рекомендовано до подальшого опрацювання. Наступним кроком обираємо перші проєкти для глибшого аудиту. Перші рішення про фінансування очікуємо наприкінці березня під час засідання управлінської ради", – написав він.

Міністр уточнив, що мова йде про проєкти в таких секторах, як енергетика, критичні мінерали, транспорт, ІКТ, новітні технології.

Раніше Соболев зазначав, що ціллю на 2026 рік є підписати перші три інвестиційні угоди.

Зазначалося, що АУІФ розглядатиме в першу чергу проєктні пропозиції у таких секторах: критичні мінерали (upstream та midstream), енергетика (включно з генерацією, передачею та видобутком вуглеводнів), транспорт і логістика, інформаційно-комунікаційні технології, а також новітні технології. У перші роки діяльності Фонд планує надавати пріоритет інвестиціям у власний капітал та інструментам, подібним до власного капіталу (квазікапітал).

Американсько-Український інвестфонд відбудови створено угодою між Україною та США наприкінці весни 2025 року. Початковий капітал у $150 млн формується з рівних внесків обох сторін - по $75 млн від США через DFC та від України. Ці кошти спрямовані на підготовку перших інвестицій, реалізація яких розпочнеться у 2026 році.

Україна надалі зобов’язалася перераховувати до фонду 50% коштів, які будуть отримані після набрання чинності угодою у вигляді плати за нові та "сплячі" ліцензії та ренти на видобуток корисних копалин. Угода стала відома як "угода про надра" або "угода про корисні копалини".

Державна служба геології та надр України (Держгеонадр) 3 та 11 грудня провела три успішних аукціони з реалізації спеціальних дозволів на користування нафтогазовими родовищами: загальна ціна їх продажу склала 1 млрд 403,9 млн грн, половину цих коштів отримає АУІФ.

У структурі управління фонду сформовано керівну раду та чотири профільні комітети: інвестиційний, аудиторський, адміністративний і пошуку проєктів.

У середині листопада міжнародна консалтингова група Alvarez&Marsal (A&M) була призначена інвестиційним радником фонду, а 18 грудня після другого засідання Ради директорів фонду було оголошено про його готовність розпочати операційну діяльність та розглянути проєкти перших інвестицій у 2026 році.