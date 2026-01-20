Американсько-Український інвестфонд відбудови готує перші рішення щодо інвестицій у найближчі місяці – DFC

Директор з інвестицій Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку (DFC) Конор Коулмен повідомив, що після дев’яти місяців роботи над запуском спільного з Україною фонду відбудови сторони переходять до активного розгляду інвестицій і формування первинного портфеля.

"Цього року ми справді раді почати активно дивитися на інвестиції", – зазначив Коулмен під час дискусії в Українському домі у Давосі в межах Всесвітнього економічного форуму.

За його словами, минулого тижня фонд провів перше обговорення пайплайну з радниками міжнародною консалтинговою групою Alvarez&Marsal, а первинні інвестиційні рішення очікуються протягом найближчих кількох місяців. Він додав, що перше засідання комітету з відбору угод планується наприкінці січня або на початку лютого, і наразі ведеться перегляд транзакцій за всіма напрямами.

Коулмен також зазначив, що в уряді США налаштовані зробити інвестфонд флагманом американських зусиль з відбудови та зацікавлені у якнайшвидшому розгортанні інвестицій.

На старті фонд розглядає три основні напрями інвестування: greenfield-проєкти, угоди з розширенням та M&A на базі існуючих активів, а також проєкти зростання і венчурні інвестиції, наголосивши на гнучкості інструментарію фонду.

Він також повідомив, що паралельно з українськими партнерами опрацьовується масштабування інвестплатформи та залучення додаткового приватного капіталу. Серед можливих інструментів – співінвестування, а також залучення до проєктів пріоритетних партнерів.

Капітал фонду розглядається як мультиплікатор для приватних коштів. Водночас ключовою перевагою він назвав формат спільного партнерства урядів США та України, який має підвищувати довіру приватного сектору, зокрема, у разі виникнення проблем під час реалізації інвестицій.

Мета фонду полягає в отриманні прибутковості, а не в грантовому фінансуванні. Як зазначив Коулмен, фонд планує співпрацювати з іншими інституціями розвитку, які мають грантові або пільгові інструменти, тоді як сам поєднуватиме каталітичний та комерційно орієнтований портфелі з фокусом на банківські проєкти.

Коулмен додав, що вже бачить значний інтерес до проєктів, який зростатиме зі стартом перших інвестицій і відповідним сигналом для приватного сектору, а завершення війни, за його словами, суттєво розширить можливості для інвестування.

Як повідомлялось, 18 грудня 2025 року DFC провела друге засідання Ради директорів Американсько-Українського інвестфонду відбудови, на якому оголосила про його готовність розпочати операційну діяльність та розглянути проєкти перших інвестицій у 2026 році.