Інтерфакс-Україна
Інвестиції
18:39 20.01.2026

Американсько-Український інвестфонд відбудови готує перші рішення щодо інвестицій у найближчі місяці – DFC

2 хв читати

Директор з інвестицій Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку (DFC) Конор Коулмен повідомив, що після дев’яти місяців роботи над запуском спільного з Україною фонду відбудови сторони переходять до активного розгляду інвестицій і формування первинного портфеля.

"Цього року ми справді раді почати активно дивитися на інвестиції", – зазначив Коулмен під час дискусії в Українському домі у Давосі в межах Всесвітнього економічного форуму.

За його словами, минулого тижня фонд провів перше обговорення пайплайну з радниками міжнародною консалтинговою групою Alvarez&Marsal, а первинні інвестиційні рішення очікуються протягом найближчих кількох місяців. Він додав, що перше засідання комітету з відбору угод планується наприкінці січня або на початку лютого, і наразі ведеться перегляд транзакцій за всіма напрямами.

Коулмен також зазначив, що в уряді США налаштовані зробити інвестфонд флагманом американських зусиль з відбудови та зацікавлені у якнайшвидшому розгортанні інвестицій.

На старті фонд розглядає три основні напрями інвестування: greenfield-проєкти, угоди з розширенням та M&A на базі існуючих активів, а також проєкти зростання і венчурні інвестиції, наголосивши на гнучкості інструментарію фонду.

Він також повідомив, що паралельно з українськими партнерами опрацьовується масштабування інвестплатформи та залучення додаткового приватного капіталу. Серед можливих інструментів – співінвестування, а також залучення до проєктів пріоритетних партнерів.

Капітал фонду розглядається як мультиплікатор для приватних коштів. Водночас ключовою перевагою він назвав формат спільного партнерства урядів США та України, який має підвищувати довіру приватного сектору, зокрема, у разі виникнення проблем під час реалізації інвестицій.

Мета фонду полягає в отриманні прибутковості, а не в грантовому фінансуванні. Як зазначив Коулмен, фонд планує співпрацювати з іншими інституціями розвитку, які мають грантові або пільгові інструменти, тоді як сам поєднуватиме каталітичний та комерційно орієнтований портфелі з фокусом на банківські проєкти.

Коулмен додав, що вже бачить значний інтерес до проєктів, який зростатиме зі стартом перших інвестицій і відповідним сигналом для приватного сектору, а завершення війни, за його словами, суттєво розширить можливості для інвестування.

Як повідомлялось, 18 грудня 2025 року DFC провела друге засідання Ради директорів Американсько-Українського інвестфонду відбудови, на якому оголосила про його готовність розпочати операційну діяльність та розглянути проєкти перших інвестицій у 2026 році.

Теги: #dfc #інвестфонд_відбудови

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:40 18.12.2025
Американська DFC оголосила про запуск Американсько-Українського інвестфонду відбудови

Американська DFC оголосила про запуск Американсько-Українського інвестфонду відбудови

09:56 26.09.2025
Кабмін перерозподілив 14,7 млн грн на супроводження угоди зі створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови

Кабмін перерозподілив 14,7 млн грн на супроводження угоди зі створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови

16:17 17.09.2025
DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн

DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн

21:42 13.09.2025
Делегація DFC їде в регіони України для пошуку інвестпортфелю Американсько-українського інвестфонду

Делегація DFC їде в регіони України для пошуку інвестпортфелю Американсько-українського інвестфонду

17:05 01.09.2025
Кабмін делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови

Кабмін делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови

11:37 16.05.2025
Соціальні інвестиції Американсько-Українським інвестфондом відновлення не передбачаються

Соціальні інвестиції Американсько-Українським інвестфондом відновлення не передбачаються

17:10 13.05.2025
Фінальне голосування за зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди з США відбудеться у червні - нардеп

Фінальне голосування за зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди з США відбудеться у червні - нардеп

17:44 08.05.2025
Угода про інвестфонд відбудови зобов’язує Україну забезпечити захист активів та інвестицій незалежно від змін законодавства – юрист

Угода про інвестфонд відбудови зобов’язує Україну забезпечити захист активів та інвестицій незалежно від змін законодавства – юрист

15:48 08.05.2025
Девіс: Очікую на швидкий консультаційний період, аби якнайшвидше перейти до реалізації угоди США-Україна

Девіс: Очікую на швидкий консультаційний період, аби якнайшвидше перейти до реалізації угоди США-Україна

15:23 08.05.2025
Українсько-Американський інвестиційний фонд відбудови до осені має запрацювати – Арахамія

Українсько-Американський інвестиційний фонд відбудови до осені має запрацювати – Арахамія

ВАЖЛИВЕ

Зеленський оголосив про призначення Маркарової радником із питань відбудови України та інвестицій

Інвестиції після війни робитимуться насамперед у ВПК, енергетику, інфраструктуру та фінанси – Яценюк

Захід під час війни опосередковано зробив великі інвестиції в Україну – Яценюк

Американський фонд UMAEF інвестує в розробника monobank Fintech-IT Group з оцінкою $1 млрд та планами IPO

DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн

ОСТАННЄ

Horizon Capital підтримає проєкт ВЕС 124 МВт Notus Energy в рамках нового фонду для України "HCCF"

Dragon Capital вже зібрав у Rebuild Ukraine Fund $102,5 млн за цілі $250 млн та розпочинає його інвестдіяльність

Інвестиції у відкриття медичного хабу MonoDoctor у Львові склали 100 млн грн

Частка інвестиційного попиту відновилася до 30% у 2025р

Air China купить 60 літаків Airbus за $9,5 млрд

S1 REIT виплатив перший мільйон дивідендів інвесторам дохідної нерухомості

2026 рік може стати точкою стратегічного перелому для системи європейської безпеки – експерти

Дунай став ключовим логістичним коридором для України та елементом безпеки всієї Європи

Перетин кордонів і спільні інвестиції мають стати драйвером економічної співпраці України та Румунії

Румунія заявила про намір стати логістичним хабом відбудови України – голова Сенату Абрудян

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА