Кабмін делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови

Кабінет міністрів делегував представників від України до керівної ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Уряд делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови. Українську сторону представлятимуть Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, заступник Міністра Єгор Перелигін та державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у понеділок.

За її словами, усі вони фахові менеджери, які мають досвід з залучення інвестицій, ведення переговорів з партнерами, стратегічного планування та експертизу у сфері надр.

"Перше засідання Ради плануємо на 3 вересня. На ньому рада фонду має визначити принципи відбору проєктів та інші операційні процедури", - додала прем'єр.