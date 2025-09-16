Інтерфакс-Україна
17:43 16.09.2025

Делегація міноборони ФРН приїхала в Україну переймати досвід ведення сучасної війни

 Питання підготовки військовослужбовців ЗСУ в Україні та за кордоном, способи впровадження нового досвіду, а також формати співпраці, за яких українські військові зможуть ділитися з німецькими партнерами ефективними рішеннями ведення сучасної війни, обговорили командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов та керівник Кризового центру "Україна" Федерального міністерства оборони ФРН Крістіан Фройдінг.

"Відбулася зустріч командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, бригадного генерала Геннадія Шаповалова, з керівником Кризового центру "Україна" Федерального міністерства оборони ФРН, генерал-майором доктором Крістіаном Фройдінгом. Сторони обговорили підготовку українських військовослужбовців в Україні та за кордоном", - йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ у фейсбуці у вівторок.

Повідомляється, що акцент був на важливості своєчасного впровадження нового практичного досвіду в процес навчання. Генерал Шаповалов поділився деталями щодо викликів, переваг та недоліків підготовки як на території України, так і поза її межами за участі країн-партнерів.

Фройдінг, в свою чергу, підкреслив важливість вивчення досвіду української сторони. "Німецьким колегам було запропоновано різні формати співпраці, під час якої українські військовослужбовці зможуть ділитися ефективними рішеннями в умовах сучасної війни", - повідомили у ЗСУ.

Окрім цього, сторони обговорили перехід ЗСУ на корпусну структуру, переваги нової системи та виклики, повʼязані з підготовкою штабів вищезазначених органів військового управління.

Зрештою, сторони обмінялися думками щодо особливостей ведення бойових дій у сучасних умовах: зміни тактик із появою дронів, роль артилерії, танків та порядок дій механізованих підрозділів.

На завершення зустрічі німецький колега запевнив у подальшій підтримці України з боку ФРН, а українська сторона наголосила на відкритості ділитися напрацьованим досвідом із німецькими колегами.

 

