Сили оборони відбили з початку доби 142 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулося 142 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 15 авіаційних ударів, застосували дві ракети й скинули 58 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для уражень 2982 дронів-камікадзе та здійснили 3055 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 27 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/33554?single