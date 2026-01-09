Інтерфакс-Україна
Події
04:41 09.01.2026

Сили оборони відбили з початку доби 142 ворожі атаки - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 142 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 15 авіаційних ударів, застосували дві ракети й скинули 58 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для уражень 2982 дронів-камікадзе та здійснили 3055 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 27 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/33554?single

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:29 08.01.2026
В Україні з 2022р. постраждало 955 об’єктів спортивної і молодіжної інфраструктури, близько 76 відновлено - Мінспорту

В Україні з 2022р. постраждало 955 об’єктів спортивної і молодіжної інфраструктури, близько 76 відновлено - Мінспорту

13:40 08.01.2026
Підгрупи робочої групи до кінця січня підготують пропозиції щодо виборів в особливий період та повоєнний час

Підгрупи робочої групи до кінця січня підготують пропозиції щодо виборів в особливий період та повоєнний час

01:04 08.01.2026
Противник 72 рази намагався атакувати на покровському напрямку – Генштаб

Противник 72 рази намагався атакувати на покровському напрямку – Генштаб

19:27 07.01.2026
Зеленський: Війна може завершитися під час головування Кіпру в Раді ЄС

Зеленський: Війна може завершитися під час головування Кіпру в Раді ЄС

19:16 07.01.2026
Українці подали майже 90 тис. заяв до Міжнародного реєстру збитків RD4U – Шуляк

Українці подали майже 90 тис. заяв до Міжнародного реєстру збитків RD4U – Шуляк

17:38 07.01.2026
Трамп заявив про те, що без нього Росія зараз б мала всю Україну

Трамп заявив про те, що без нього Росія зараз б мала всю Україну

16:51 07.01.2026
ЄБРР надає "ОТП Лізинг" кредит у нацвалюті до EUR20 млн на підтримку ММСП

ЄБРР надає "ОТП Лізинг" кредит у нацвалюті до EUR20 млн на підтримку ММСП

15:57 07.01.2026
Зеленський: гарантія №1 – наша сильна, укомплектована армія, 800 тис. з нормальною зброєю

Зеленський: гарантія №1 – наша сильна, укомплектована армія, 800 тис. з нормальною зброєю

15:30 07.01.2026
Зеленський щодо готовності РФ на припинення вогню: Росія "крутить носом", але деякі наші партнери можуть ніс відкрутити, якщо захочуть

Зеленський щодо готовності РФ на припинення вогню: Росія "крутить носом", але деякі наші партнери можуть ніс відкрутити, якщо захочуть

06:48 07.01.2026
Окупанти втратили впродовж доби 1040 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1040 військовослужбовців - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Посольство США в Україні рекомендує громадянам США бути готовими до "потенційно значного повітряного нападу" протягом "наступних кількох днів"

Уряд пропонує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимні канікули через погодні умови - Свириденко

Вінницьку ОДА очолила Заболотна, Дніпропетровську - Ганжа, Полтавську - Дяківнич, Чернівецьку - Осипенко - указ

Сирський: Північна частина Покровська під нашим контролем, зупиняємо противника в Мирнограді

Уряд підготує рішення, щоб забезпечити можливість для некритичних установ залишити людей вдома на період непогоди - Зеленський

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця": Через пошкодження контактної мережі на Київщині рух деяких поїздів здійснюється із затримками

ДТЕК: світло повернули для понад 30 тис. родин на Київщині

Мер: в столиці постраждали 19 людей, серед них 5 медиків

Рух поїздів "червоної" лінії метро курсує зі змінами через складну енергетичну ситуацію – КМДА

У частині районів Києва через обстріли виникли перебої з опаленням та гарячою водою – КМДА

США розглядає можливість виплат у 10–100 тис. доларів жителям Гренландії в межах обговорення потенційного "придбання" острова

Через масовану ракетну атаку ворога в столиці виникли перебої з водопостачанням – мер

Ракета, якою ворог атакував Львів, рухалася зі швидкістю близько 13 тис. км/год – ОК "Захід"

У Києві пошкоджено критичну інфраструктуру, є перебої з електропостачанням – мер

КМВА: унаслідок російської атаки в Києві вже 13 поранених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА