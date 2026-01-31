За добу війська РФ завдали ударів по 33 населених пунктах Запорізької області, троє поранених – ОВА

За минулу добу російські війська завдали 1 019 ударів по 33 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого поранень дістали троє людей, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Зокрема, окупанти здійснили 15 авіаційних ударів по Барвінівці, Різдвянці, Зарічному, Залізничному, Чарівному, Гуляйпільському, Воздвижівці, Копанях, Верхній Терсі та Дорожнянці.

"689 БлА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Комишуваху, Червонодніпровку, Терсянку, Михайло-Лукашеве, Веселий Гай, Степногірськ, Приморське, Лукʼянівське, Павлівку, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогірʼя, Староукраїнку, Варварівку, Оленокостянтинівку, Добропілля та Солодке", - йдеться в повідомленні Федорова, оприлюдненому у Телеграм-каналі.

Також, за інформацією ОВА, 7 обстрілів із РСЗВ було завдано по Лук’янівському, Малій Токмачці, Білогір’ю, Гуляйпільському та Прилуках, а 308 артилерійських ударів — по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Лук’янівського, Павлівки, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір’я, Зеленого, Варварівки, Добропілля та Прилук.

"Надійшло 149 повідомлень про пошкодження житла, автівок та обʼєктів інфраструктури", - підсумував очільник ОВА.