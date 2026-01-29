Під ворожим обстрілом опинилися 34 населених пунктів Запорізької області, 3 жертви, 16 постраждалих

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Російські війська за добу здійснили більше 800 обстрілів по 34 населеним пунктам Запорізької області, є загиблі та постраждалі, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 841 удар по 34 населених пунктах Запорізької області. Троє людей загинули, 16 - дістали поранень внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району", - написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 23 авіаційних удари по Кушугуму, Терсянці, Залізничному, Воздвижівці, Верхній Терсі, Чарівному, Долинці, Гуляйпільському, Тернуватому, Барвінівці та Копанях.

Він додав, що 475 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Комишуваху, Терсянку, Біленьке, Таврійське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Солодке, Добропілля та Преображенку.

Також 8 обстрілів із РСЗВ завдано по Запоріжжю, Терсянці, Гуляйполю та Солодкому, а 335 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Малих Щербаків, Павлівки, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя, Дорожнянки, Варварівки, Зеленого, Солодкого та Добропілля.

Крім того, надійшло 385 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.