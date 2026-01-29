Троє загиблих внаслідок ворожої атаки Запорізької області

Російські війська атакували БпЛА приватний сектор у Вільнянську Запорізької області, троє загиблих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Троє людей загинули, ще одна - дістала поранень внаслідок ворожої атаки на Запорізький район", - написав він у телеграмі в ніч на четвер.

За словами Федорова, росіяни завдали ударів безпілотниками по приватному сектору у Вільнянську. Зруйновані будинки, виникли пожежі.

Він додав, що загинули дві жінки та чоловік, ще один чоловік дістав поранень. Йому надається вся необхідна медична допомога.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/32827