У Білогородській громаді внаслідок атаки загинули двоє людей, четверо постраждали

Внаслідок чергової атаки по мирних жителях у Білогородській громаді загинули двоє людей — чоловік і жінка, ще четверо осіб постраждали, серед них діти, повідомляє очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

"Сьогодні ворог знову вдарив по мирних людях. У Білогородській громаді внаслідок атаки загинули двоє наших земляків — чоловік і жінка", - йдеться в повідомленні очільника ОВА у Телеграм.

За його словами, по медичну допомогу звернулися ще четверо осіб. Зокрема, у молодої жінки та двох дітей зафіксовано гостру реакцію на стрес, чоловік зазнав отруєння продуктами горіння.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/8740