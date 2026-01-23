Інтерфакс-Україна
Події
23:21 23.01.2026

На Київщині задіяно понад 4,4 тис. генераторів для забезпечення критичної інфраструктури, очікується додаткове обладнання від партнерів

У Київській області задіяно понад 4,4 тис. генераторів для забезпечення критичної інфраструктури, загальна енергетична ситуація залишається складною внаслідок системних ворожих атак, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"Енергетична ситуація на Київщині залишається складною. Через системні атаки на енергетичну інфраструктуру країни в області одночасно застосовуються як погодинні, так і аварійні відключення електроенергії… Зараз в регіоні задіяно 4436 генераторів загальною потужністю понад 95 МВт", - сказано в телеграм-каналі Калашника.

За його словами, одночасні аварійні та погодинні вимкнення електроенергії на Київщині застосовуються вимушено для того, щоб енергосистема витримала навантаження та не допустила масштабніших збоїв.

Калашник додав, що загалом по Київській області робота з підсилення енергетичної стійкості ведеться системно.

За його словами, задіяні генератори забезпечують роботу об’єктів теплопостачання, водопостачання та водовідведення, закладів охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери та пунктів незламності. Сформовані необхідні запаси пального для їхньої безперебійної роботи.

Також він зазначив, що на Бориспільщині оглянув об’єкти альтернативної генерації та резервного енергоживлення, які забезпечують роботу критичної інфраструктури в умовах відключень. Перевірив готовність обладнання до автономної роботи, стан підключень та можливості підтримувати тепло-, водо- й електропостачання у разі кризових ситуацій.

Між тим, паралельно область нарощує стаціонарні потужності альтернативної генерації. На Київщині працюють 51 обʼєкт розподіленої генерації загальною потужністю 110 МВт. У 2025 році встановлено основну частину цих можливостей, ще частина генеруючих установок планується запустити у найближчі тижні.

"Окремий напрям - автономне теплопостачання. В області встановлено 36 блочно-модульних котелень загальною потужністю 17,5 МВт, які можуть оперативно підсилювати теплопостачання лікарень, шкіл і житлового фонду у разі пошкодження стаціонарних мереж", - наголосив Калашник.

Також, вказав він, на Київщині впроваджується сонячна генерація. У 2025 році встановлено 89 сонячних електростанцій загальною потужністю 36,72 МВт. Додатково область отримала 68 мобільних СЕС Nomad Energy Box загальною потужністю 6,8 МВт для об’єктів життєзабезпечення та соціальної сфери.

Калашник підкреслив, що це закриває четверту частину потреби регіону в генерації. Водночас, це обладнання працює у посиленому режимі, часто функціонуючи "на знос", тому важливо постійно підтримувати його готовність, вчасно обслуговувати, а також мати резерв, адже в мороз навантаження зростає і техніка може виходити з ладу",

"Маємо окремі домовленості з міжнародними й внутрішніми партнерами і очікуємо найближчим часом доставку додаткового обладнання, про що неодмінно повідомлю згодом. Тому чергова подяка кожному за реальну підтримку у вигляді обладнання, яке вже працює в громадах та надійде найближчим часом", - резюмував очільник ОВА.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/8698

Теги: #генератори #київська #інфраструктура

