Інтерфакс-Україна
Економіка
12:58 21.01.2026

Україна у 2025 р. збільшила імпорт електрогенераторів у 2,3 раза, акумуляторів – на 55%

Імпорт в Україну електрогенераторних установок і обертових електричних перетворювачів в 2025 році збільшився у 2,3 раза порівняно з таким самим періодом 2024 року – до $1,691 млрд, свідчить статистика Державної митної служби.

Згідно зі статданими, найчастіше електрогенератори та перетворювачі ввозили з Румунії (21,8% загального експорту цієї продукції, або $369,2 млн), Чехії (17,9%, $301,8 млн), та Польщі (11%, $191,4 млн), тоді як 2024 року це були Китай (17,7% або $130 млн), Чехія (16,6% або $121,5 млн) та Туреччина (13,5% або $99 млн).

Водночас у  грудні імпорт цього обладнання скоротився на 30,6% порівняно з груднем-2024 – до $177,5 млн.

Загалом за минулий рік темп зростання імпорту цієї техніки до аналогічного періоду 2024 року поступово сповільнювався – у січні-2025 ввіз електрогенераторів перевищував показники січня-2024 у 8 разів і досить високим (7,5-7 разів) темп тримався до липня-2025.

Експорт електрогенераторів минулого року Україна здійснила у незначних обсягах - $3,6 млн (за 2024 рік – $1,7 млн), переважно постачаючи їх до Чехії, Латвії та Болгарії, зокрема, у грудні експорту не було.

Крім того, згідно з даними Держмитслужби, за 2025 імпорт в Україну електричних акумуляторів та сепараторів до них збільшився на 55% – до $1,476 млрд, здебільшого їх завозили з Китаю ($1,12 млрд, або 76%), а також з В’єтнаму ($97 млн, 6,6%) і Тайваню ($54,6 млн, 3,7%).

Позаторік найбільшими постачальниками були Китай з часткою 84,3%, Чехія (2,6%) і Болгарія (2,5%).

У грудні-2025 імпорт цієї продукції збільшився на 74% до грудня-2024 – до $243,5 млн, що також на 37% більше за листопад-2025.

Водночас Україна експортувала 2025 року акумулятори на $52,7 млн, переважно у Польщу (34,1%), Німеччину (12,5%) та Францію (11%), тоді як торік експорт складав $41,6 млн, з них 30,5% у Польщу, майже 15% до Франції та 11,2% у Німеччину.

Як повідомлялося, наприкінці липня 2024 року Україна звільнила від сплати мита та ПДВ ввезення в Україну електрогенераторного обладнання та акумуляторів.

За даними Держмитслужби, у 2024 році імпорт електрогенераторів та перетворювачів в Україну збільшився на 3,7% порівняно з 2023 роком – до $732,5 млн, акумуляторів – більше ніж удвічі, до $950,6 млн.

