20:19 13.01.2026

Понад 4,5 тис джерел резервного живлення придбано в Києві за програмами співфінансування - КМДА

Понад 4,5 тис джерел резервного живлення придбано в Києві за програмами співфінансування - КМДА
У межах різних програм співфінансування в Києві придбано понад 4,5 тисячі одиниць резервного живлення, серед яких – генератори, інвертори, батареї, і вони можуть вирішити проблему відсутності опалення в житлових будинках при знеструмленні, зазначив в.о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв.

"Є будинки, де опалення залежить від наявності електроенергії. Або якщо електропостачання подається лише на короткий проміжок, наприклад на три години, багатоповерхівка просто не встигає прогрітися і фактично лишається холодною. Водночас будинки, які змогли скористатися, зокрема, міськими програмами співфінансування, уже розв’язали цю проблему. Таких будинків у Києві понад тисяча", - зазначив Пантелеєв.

Як повідомляється на сайті КМДА у вівторок, він зазначив, що в місті лишається чимало будинків, де це питання досі не вирішене, і нині воно стоїть надзвичайно гостро.

Чиновник додав, що використання лише інверторів і батарей має певні обмеження – батареї розряджаються, часу на підзарядку не вистачає, і у цій ситуації саме генератор є необхідним резервним рішенням.

Як зазначається на сайті КМДА, у столиці наразі діють декілька програм енергостійкості житлових будинків.

 

