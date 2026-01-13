Інтерфакс-Україна
21:06 13.01.2026

Тимчасовий збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря стався в Києві

Стаціонарні пункти моніторингу якості атмосферного повітря в Києві працюють із тимчасовими збоями внаслідок відключень електропостачання, спричинених ворожими обстрілами, повідомляють у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Тимчасові обмеження пов’язані з впливом низьких температур, морозів і нестабільним енергопостачанням на високочутливе вимірювальне обладнання. Сучасні газоаналізатори та інші прилади потребують стабільного електроживлення та дотримання чітких температурних режимів. За умов знеструмлень або нестабільного електроживлення обладнання може працювати некоректно. Зокрема, прилади не завжди здатні забезпечувати точні показники якості повітря, а часті вимушені перезапуски негативно впливають на роботу автономних станцій. Це підвищує ризик технічних збоїв окремих вузлів, порушення роботи внутрішнього програмного забезпечення та підвищення ризику передчасного виходу обладнання з ладу", - повідомляється на сайті КМДА у вівторок.

У разі тривалої відсутності електропостачання дані про стан атмосферного повітря можуть бути тимчасово недоступні. У таких випадках інформація у щоденних звітах може подаватися не в повному обсязі або бути тимчасово відсутньою, йдеться в повідомленні.

В КМДА наголосили, що фахівці здійснюють постійний технічний супровід пунктів моніторингу та вживають всіх необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення стабільної роботи обладнання.

 

