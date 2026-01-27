Інтерфакс-Україна
Події
10:43 27.01.2026

Внаслідок атак без світла споживачі чотирьох регіонів, ще понад 500 н. п. в 10 областях знеструмила негода – Міненерго

Внаслідок чергових нічних атак ворога на енергетичну інфраструктуру знеструмлено споживачів на Харківщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині, повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу у вівторок.

Окрім того, за його словами, довгостроково знеструмленими залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнено постійними бойовими діями.

Станом на ранок 27 січня через несприятливі погодні умови без електропостачання також залишаються понад 500 населених пунктів у Вінницькій, Хмельницькій, Миколаївській, Тернопільській, Кіровоградській, Чернігівській, Чернівецькій, Сумській, Житомирській та Київській областях. Наразі ремонтні бригади обленерго працюють у цілодобовому режимі.

"По всій країні діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах додатково застосовуються аварійні відключення", - сказав Некрасов.

Головною причиною вимушених обмежень є наслідки обстрілів електростанцій та підстанцій системи передачі й розподілу електроенергії.

Як зазначив перший заступник міністра, зберігається значний дефіцит електроенергії у Києві та Київській області. Ситуація в регіоні напружена, застосовуються екстрені відключення. Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації роботи енергосистеми.

Теги: #знеструмлення

