Інтерфакс-Україна
10:28 27.01.2026

СБУ затримала коригувальника, який допомагав рашистам знищувати об’єкти Сил оборони на Одещині

Служба безпеки України затримала ще одного російського агента на Одещині. Фігурант займався пошуком і передачею координат місцевих об’єктів Сил оборони, а згодом отримав завдання на підпал одного із них, повідомляє пресслужба СБУ.

"За матеріалами справи, зловмисником виявився 41-річний безробітний житель Ізмаїла, який переховувався від мобілізації. фсб рф завербувала його через Телеграм-канали, де він шукав "легкі заробітки". Основним завданням ворожого агента був пошук пунктів тимчасової дислокації Сил оборони. Це були об’єкти, які рашисти планували атакувати з повітря. Насамперед фігуранта цікавили будівлі, що, на його думку, могли б використовуватися військовослужбовцями Національної гвардії та Військової служби правопорядку", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Для збору відомостей поплічник ворога приховано обходив місцевість, фотографував потенційні "цілі", позначав їх на гугл-картах та через месенджер передавав куратору від фсб. Згодом рашисти наказали йому здійснити підпал одного із "знайдених" об’єктів.

Завдяки роботі Головного управління внутрішньої безпеки СБУ на випередження, він не зміг здійснити диверсію. Також Служба безпеки вжила заходи для убезпечення Сил оборони, чиї геолокації зафіксував коригувальник.

Під час обшуків у нього вилучено мобільний телефон із доказами листування та співпраці з окупантами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #одеська_область #агент_рф

