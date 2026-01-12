Інтерфакс-Україна
Події
10:45 12.01.2026

Атака РФ залишила без світла 33,5 тис. родин Одещини – ДТЕК

1 хв читати

РФ вкотре атакувала енергоінфраструктуру Одеської області, внаслідок чого без світла залишилося 33,5 тис. абонентів, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

"Одещина: ворог знову атакує енергетику. Без світла через обстріли залишаються 33,5 тис родин області", – йдеться в його повідомленні в телеграм у понеділок.

Наголошується, що пошкодження обладнання значні, для його відновлення потрібен час.

"Енергетики Одещини працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу", – запевнив енергохолдинг.

Теги: #дтек #атака_рф #одеська_область

Захисники України в ніч на 12 січня знищили або подавили 135 із 156 засобів повітряного нападу росіян – Повітряні сили

Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

Зеленський: Повномасштабна війна Росії проти України триває стільки ж, скільки тривала нацистська війна проти СРСР - 1418 днів

РФ за тиждень випустила по Україні майже 1100 дронів і понад 50 ракет - Зеленський

На Київщині відновили світло понад 370 тис. родин, майже 30 тис. залишаються без електрики

Глава МЗС Норвегії прибув до Києва

СБУ: викрито угрупування, яке готувало продаж однієї з найбільших партій "трофейної" зброї за час війни

Ключовий етап відновлення електропостачання в Києві та області завершено – заступник глави Міненерго

Аудит ЄК підтвердив відповідність української системи держконтролю за пестицидами і ветпрепаратами вимогам ЄС

Петиція щодо контролю за перебуванням безхатьків у громадському транспорті в Києве не набрала необхідних для розгляду голосів

Мінкультури внесло 11 росіян до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, у 2025р

У Раді зареєстровано законопроєкт про продовження воєнного стану

Зеленський пропонує Раді продовжити строк загальної мобілізації

У міністерки культури Бережної 1 штатний радник, 3 - на громадських засадах і 1 помічниця

Міносвіти затвердило 357 проєктів-переможців конкурсів наукових досліджень університетів

