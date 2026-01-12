Атака РФ залишила без світла 33,5 тис. родин Одещини – ДТЕК

РФ вкотре атакувала енергоінфраструктуру Одеської області, внаслідок чого без світла залишилося 33,5 тис. абонентів, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

"Одещина: ворог знову атакує енергетику. Без світла через обстріли залишаються 33,5 тис родин області", – йдеться в його повідомленні в телеграм у понеділок.

Наголошується, що пошкодження обладнання значні, для його відновлення потрібен час.

"Енергетики Одещини працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу", – запевнив енергохолдинг.