Окупанти масовано атакували безпілотниками Лозову Харківської області, поранено мирного мешканця

Ворог масовано атакував Лозову (Харківська обл), за попередніми даними, безпілотниками типу "Герань-2" та "Герань-3" в період з 10:20 до 12:40, зафіксовано близько 14 влучань.

"Удари прийшлись по критичній інфраструктурі. Також пошкоджено житлові будинки. 38-річний чоловік отримав поранення", -повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).