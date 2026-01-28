Фрагменти тіл, знайдені на місці удару БпЛА по пасажирському потягу в Харківській області, належать 6 людям - прокуратура

Фото: https://t.me/dsns_telegram

За уточненими даними, фрагменти тіл, які були знайдені на місці удару російських БпЛА по пасажирському потягу "Барвінкове – Харків – Чоп" поблизу села Язикове (Харківська обл.), належать не 5, а 6 людям повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"Внаслідок ворожого удару тіла загиблих були сильно понівечені, що ускладнило визначення їхньої кількості на місці події. Виявлені фрагменти тіл було передано для проведення судово-медичних експертиз, які наразі тривають. Встановлено, що вони належать шести загиблим людям ", - йдеться у повідомленні.

У подальшому в близьких родичів загиблих відберуть біологічні зразки для проведення молекулярно-генетичних (ДНК) експертиз, аби співставити їх з виявленими фрагментами тіл та встановити особи загиблих.

Як повідомлялося раніше, 27 січня 3 російських безпілотники атакували пасажирський потяг "Барвінкове – Харків – Чоп" поблизу села Язикове (Харківська обл.). Внаслідок удару двоє постраждали, ще 5 осіб загинули.