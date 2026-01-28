Кабмін ухвалив рішення щодо держпідтримки ОСББ та бізнесу - Свириденко

Кабінет міністрів у середу ухвалив рішення щодо державної допомоги для ОСББ, житлових та обслуговуючих кооперативів і управителів багатоквартирних будинків для закупівлі енергообладнання, а також розширив програму "Доступні кредити 5-7-9%" для бізнеса, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Провели енергетичний Кабмін і ухвалили додатковий пакет рішень для підтримки людей і бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання. Запускаємо "СвітлоДім" - програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень", - написала вона в телеграмі.

Свириденко повідомила, що у середу Кабмін ухвалив рішення про надання державної допомоги від 100 до 300 тисяч грн для ОCББ, житлових та обслуговуючих кооперативів, управителів багатоквартирних будинків будь-якої форми власності на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання.

"Подати заявку можуть обʼєднання співвласників та управителі будинків онлайн через Дію. Комісія при Мінрозвитку розглядає та схвалює заявки. Використати кошти потрібно за 45 днів", - наголосила міністерка.

За її словами, програма діятиме в громадах з надзвичайною ситуацією в енергетиці, починаючи з Києва та області. Про старт подання заявок на отримання допомоги в межах програми додатково повідомить Мінрозвитку.

Також Свириденко повідомила, що Кабмін розширив програму Доступні кредити 5-7-9% для підвищення енергостійкості бізнесу.

"Максимальну суму кредиту за напрямами енергоефективності та енергетичної незалежності збільшили з 150 до 250 млн грн. До переліку обладнання, на яке можна взяти кредит додали когенераційні установки", - зазначила міністерка.

За її словами, бізнес зможе залучати більше коштів на встановлення розподіленої генерації та відновлення потужностей.

