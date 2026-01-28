Питання продовження канікул у Києві після 1 лютого визначить Рада оборони міста – Шмигаль

Остаточне рішення про тривалість канікул у Києві, які раніше продовжили до 1 лютого, та формат навчання прийме Рада оборони міста, повідомив перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Наразі в школах Києва до 1 лютого тривають подовжені канікули", - написав він у телеграмі.

Шмигаль зазначив, що деякі навчальні заклади працюють у режимі Пунктів незламності.

Між тим, остаточне рішення щодо формату навчання має ухвалити Рада оборони Києва, додав він.

