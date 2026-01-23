Інтерфакс-Україна
Події
21:03 23.01.2026

Французькі військові розпочнуть у лютому тримісячні навчання

Великі військові навчання Франції під назвою "Оріон-26" пройдуть з 8 лютого по 30 квітня, повідомляє в п'ятницю газета Le Figaro.

У маневрах візьмуть участь близько 12,5 тис. військових, 25 кораблів, у тому числі авіаносець "Шарль де Голль", 140 літаків і вертольотів. Планується задіяти понад 1 тис. безпілотників різних видів.

Зазначається, що в навчаннях братимуть участь військові з 24 інших країн, головним чином, європейських.

За словами віце-адмірала Ксав'є де Верікура, відповідального в генштабі ЗС Франції за організацію "Оріона-26", ці навчання "особливо складні". "Вони дозволять продемонструвати здатність Франції першою вступати в зону бойових дій і очолювати міжнародну коаліцію", - зазначив він.

Теги: #навчання #франція #плани

