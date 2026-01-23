Чехи за 2 доби зібрали 100 млн грн на генератори для України

Чеська приватна ініціатива Dárek pro Putina за 48 годин зібрала більше 57,5 млн крон, або біля 120,7 млн грн на закупівлю генераторів та іншого необхідного обладнання для Києва, який страждає від відключень тепла та електроенергії після масованих російських обстрілів.

Згідно з інформацією на сайті організації, у зборі прийняли участь майже 33,46 тис. донорів.

В ТОП-3 по внесеним сумам вказано Томіо Окамуру (568 тис. крон) – ім’я т прізвище співпадає з іменем та прізвищем спікера Палати депутатів Окамурою, який на початку цього року вкотре висловився в соціальних мережах проти надання зброї Україні. На цю заяву відреагували президент Чехії Петр Павел, посол України Василь Зварич та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Загалом, згідно із сайтом Dárek pro Putina, ця організація акумулювали за різними зборами майже 1,3 млрд чеських крон.