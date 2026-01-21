Інтерфакс-Україна
Події
21:47 21.01.2026

Українська енергосистема отримає додаткову допомогу від іноземних партнерів, приватних донорів та МЗС України

Українська енергетична система отримає додаткову допомогу - від наших іноземних партнерів, друзів України за кордоном, приватних донорів, МЗС України та Асоціації Подружжів Українських Дипломатів, повідомляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Зокрема, Данія надає додаткову фінансову підтримку енергетичному сектору в обсязі 20 млн євро, які будуть спрямовані на забезпечення стабільного електропостачання та підвищення стійкості енергосистеми. Також очікується значна допомога від Японії для посилення стійкості української енергосистеми та відновлення критичної інфраструктури, а Латвія відправляє 50 тонн трансформаторного масла.

"Низкою польських фундацій зібрано вже понад 5 млн злотих (60 млн грн), польський уряд окремо виділив близько 400 генераторів. Багато польських громадян індивідуально надсилають допомогу до України", - йдеться в повідомленні у Facebook.

Приватні донори з Угорщини відгукнулися на заклик щодо термінового міжнародного збору коштів для підтримки енергетичної сфери. У результаті для лікарні Кривого Рогу передано генератор потужністю 920 кВт Caterpillar, а для лікарні в Глухові Сумської області — генератор потужністю 450 кВт. Допомогу реалізували Угорська реформатська церква та благодійний фонд "Фонд допомоги Закарпатські Шаркані".

"МЗС та Асоціації Подружжя Українських Дипломатів передали сьогодні 8 генераторів, наданих нашими посольствами у Вірменії, Італії та Молдові, для підтримки медиків, дітей та постраждалих громад Київщини. Щиро дякую всім партнерам, які допомагають, оперативно надсилають генератори, надають енергетичне обладнання, реагують на запити", - зазначив Сибіга.

 

